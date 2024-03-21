Однак суржику треба позбуватися та "чистити своє мовлення". У цьому допомагає Освіта 24.
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Як сказати "мех" українською правильно
Одним із таких звичних слів, які побутують, але не мали б, у мовленні українців є слово "мех". Усе тому, що воно є суржиковим.
Українською правильно треба називати шкури хутрових звірів, волосяний покрив тварин чи виріб (шубу, комір тощо) з вичиненої шкури хутрового звіра "хутро".
Які синоніми має слово "хутро"
У нашій мові також є й інші слова, якими можна замінити суржиковий "мех". При цьому вони різняться залежно від конкретного значення.
Зауважимо, що ці слова є здебільшого діалектними або мають розмовний відтінок.
Так, вичинену шкуру хутрового звіра ще називають "шкура/шкурка".
Волосяний покрив тварин – "во́вниця" (діал.), "вру́но" (діал.), "шерсть".
А верхній зимовий одяг з хутра називають так: "фу́тро" – (діал.) шуба, хутря́нка (розм.).