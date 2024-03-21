Однако от суржика надо избавляться и “чистить" свою речь. В этом помогает Образование 24.

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Как сказать "мех" на украинском правильно

Одним из таких привычных слов, которые бытуют, но не имели бы, в речи украинцев есть слово "мех". Все потому, что оно является суржиковым.

На украинском правильно надо называть шкуры пушных зверей, волосяной покров животных или изделие (шубу, воротник и т.д.) из выделанной шкуры пушного зверя "хутро".

Обратите внимание! Ранее мы подробно рассказывали в нашей антисуржиковой подборке о том, как правильно на украинском называть зимнюю одежду. В частности, какие суржиковые наименования стоит забыть и какие правильные украинские соответствия употреблять взамен.

Какие синонимы имеет слово "мех"

В нашем языке также есть и другие слова, которыми можно заменить суржиковый "мех". При этом они различаются в зависимости от конкретного значения.

Заметим, что эти слова являются в основном диалектными или имеют разговорный оттенок.

Так, выделанную шкуру пушного зверя еще называют "шкура/шкурка".

Волосяной покров животных – "во́вниця" (диал.), "вру́но" (диал.), "шерсть".

А верхнюю зимнюю одежду из меха называют так: "фу́тро" – (диал.) шуба, хутря́нка (разг.).