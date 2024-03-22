Отдельные слова же наоборот избегают, потому что ошибочно считают языковыми извращениями. Поэтому не всегда правильно определяют правильность того или иного слова.

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Как назвать "стакан" на украинском

Одним из таких интересных слов является слово "стакан". Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как назвать бумажный сосуд цилиндрической формы – "стакан" или склянка".

Словари позволяют использовать оба варианта – и "стакан", и "склянка". Но современные языковеды советуют избегать слова "стакан",

– говорит языковед.

И уточняет: оно является искусственным в нашем языке и считается калькой с русского.

Более органичное – "склянка",

– отмечает Авраменко.

И добавляет, что украинцы в таком случае могут возразить, мол, "склянка" же должна быть из стекла. Однако не всегда все в нашем языке должно быть логически агрументировано, говорит учитель.

Можно сказать: "Дайте мне бумажный стакан (укр. склянку), или "Надо купить пластиковых стаканов (укр. склянок)". Кстати, пластиковый стакан называют также "пластянкою". Но это разговорное слово,

– резюмировал Авраменко.

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