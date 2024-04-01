Зокрема, якщо співрозмовники звикли вживати ті чи ті слова. Натомість Освіта 24 допомагає очищувати ваше мовлення.

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Як сказати "вилка" українською правильно

Так, часто столове знаряддя, яким їдять другі страви, називають вилкою. У Словнику української мови є таке слово. Але маємо звернути увагу на деталі.

Так, слово "вилка" має такі значення:

деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець;

(військ.) сукупність двох прицілів, з яких один дає недоліт, а другий — переліт снарядів, мін і т. ін. щодо цілі для наступного уточнення удару;

положення в шаховій грі, коли одна фігура загрожує одночасно двом або кільком фігурам;

вила (зменш.);

те саме, що і виделка.

Тепер щодо "виделки". Це слово позначає знаряддя для їди, що має форму ручки з кількома зубцями.

І що важливо, мовознавці радять віддавати перевагу саме слову "виделка", коли мовиться про знаряддя для їди. Адже слово "вилка" у цьому разі є калькою з російської.