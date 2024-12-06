Одним з елементів кухонного начиння століттями залишалася "сковорідка". Та як правильно називати цей посуд українською, та які існують варіанти позначень розповість 24 Канал.

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Які варіанти існують, крім сковорідки

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів зазначає, що в українській мові правильно казати сковорідка чи сковорода – посуд для смаження їжі. А ще синонімом є слово пательня.

То пательня чи сковорідка: дивіться відео

"На столі стояла накрита чистим рушником сковорода з смаженою картоплею" (Михайло Ткач "Плем'я")

Пояснення філолога: дивіться відео

Які діалектичні назви ще існують:

Бульбу та Тертюхи на заході України здебільшого смажать на Пательні .

та на заході України здебільшого смажать на . А вже на Закарпатті це кухонне приладдя називають Палачінта чи Палачінтош .

чи . Сковорода кажуть у Центральній Україні.

кажуть у Центральній Україні. На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь Жаровню .

. А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на Ронделі.

Сковорідки бувають різних форм та розмірів, але можна виділити шість основних типів: класичні або універсальні, жаровні, для млинців, сотейники, грилі та вок.

І не варто плутати цей девайс із приладдя для випікання у духовці, бо то уже – деко.

Майже по всій центрально-західній частині України для запікання смаколиків використовують деку .

. Бляшкою називають у Волинській, Тернопільській, частині Львівської та Чернівецької областей.

називають у Волинській, Тернопільській, частині Львівської та Чернівецької областей. А в печах більшої половини Львівської області стоїть бритванка .

. Закарпаття називає деку тепшею .

. На Буковині використовують слова таца, таця, таса.

Користуйтеся назвами, які вам більше подобаються та смакуйте приготовані у них страви!