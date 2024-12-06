Одним з елементів кухонного начиння століттями залишалася "сковорідка". Та як правильно називати цей посуд українською, та які існують варіанти позначень розповість 24 Канал.
Дивіться також До українського тіста не зі "скалкою": виберіть красивий відповідник
Які варіанти існують, крім сковорідки
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів зазначає, що в українській мові правильно казати сковорідка чи сковорода – посуд для смаження їжі. А ще синонімом є слово пательня.
То пательня чи сковорідка: дивіться відео
"На столі стояла накрита чистим рушником сковорода з смаженою картоплею" (Михайло Ткач "Плем'я")
Пояснення філолога: дивіться відео
Які діалектичні назви ще існують:
- Бульбу та Тертюхи на заході України здебільшого смажать на Пательні.
- А вже на Закарпатті це кухонне приладдя називають Палачінта чи Палачінтош.
- Сковорода кажуть у Центральній Україні.
- На межі Хмельницької та Чернівецької областей люди ставлять на вогонь Жаровню.
- А на заході Тернопільської області місцеві жителі смажать бараболю на Ронделі.
Сковорідки бувають різних форм та розмірів, але можна виділити шість основних типів: класичні або універсальні, жаровні, для млинців, сотейники, грилі та вок.
І не варто плутати цей девайс із приладдя для випікання у духовці, бо то уже – деко.
- Майже по всій центрально-західній частині України для запікання смаколиків використовують деку.
- Бляшкою називають у Волинській, Тернопільській, частині Львівської та Чернівецької областей.
- А в печах більшої половини Львівської області стоїть бритванка.
- Закарпаття називає деку тепшею.
- На Буковині використовують слова таца, таця, таса.
Користуйтеся назвами, які вам більше подобаються та смакуйте приготовані у них страви!