Одним из элементов кухонной утвари веками оставалась "сковородка". Но как правильно называть эту посуду на украинском, и какие существуют варианты обозначений расскажет 24 Канал.

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Какие варианты существуют, кроме сковородки

Доктор филологических наук Александр Пономарив отмечает, что в украинском языке правильно говорить сковоридка или сковорода – посуда для жарки пищи. А еще синонимом является слово пательня.

Так сковорода или пательня: смотрите видео

"На столі стояла накрита чистим рушником сковорода з смаженою картоплею" (Михаил Ткач "Племя")

Объяснение филолога: смотрите видео

Какие диалектические названия еще существуют:

Бульба и Тертюхи на западе Украины в основном жарят на пательне

и на западе Украины в основном жарят на А уже на Закарпатье это кухонные принадлежности называют Палачинта или Палачинтош .

или . Сковорода говорят в Центральной Украине.

говорят в Центральной Украине. На границе Хмельницкой и Черновицкой областей люди ставят на огонь Жаровню .

. А на западе Тернопольской области местные жители жарят баранину на Рондели.

Сковородки бывают разных форм и размеров, но можно выделить шесть основных типов: классические или универсальные, жаровни, для блинов, сотейники, грили и вок.

И не стоит путать этот девайс с принадлежностями для выпекания в духовке, потому что это уже – противень. По-украински – "деко".

Почти по всей центрально-западной части Украины для запекания сладостей используют деку .

. Бляшкой называют в Волынской, Тернопольской, части Львовской и Черновицкой областей.

называют в Волынской, Тернопольской, части Львовской и Черновицкой областей. А в печах большей половины Львовской области стоит бритванка .

. Закарпатье называет деку тепшей .

. На Буковине используют слова таца, таца, таса.

Пользуйтесь названиями, которые вам больше нравятся и смакуйте приготовленные в них блюда!