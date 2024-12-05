А що уявляєте ви, коли чуєте слово "качалка", а "скалка"? 24 Канал, у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пояснює значення цього слова.

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Як замінити слово "скалка"

В українській мові немає слова "скалка" – це русизм. Українською цей кухонний девайс називається – качалка!

Це чи не найдавніший і найпростіший інструмент для розкачування тіста, що є майже у кожної господині. Відповідно тісто качають, розкачують, тачають.

Що таке качалка Інструмент циліндричної форми, який використовують в кулінарії для виготовлення виробів із тіста. Качалка виготовляється з дерева, металу чи пластмаси. Може мати по боках ручки для зручності в користуванні.

І звісно у цього слова є низка діалектичних варіантів:

вало́к;

тачі́вка;

маґель;

маґіль.

До поширення прасок у селі качалку використовували для прасування одягу – намотану на качалку білизну викачували за допомогою рубля. Рубель це ребристий дерев'яний інструмент, який використовували для прання.

"Випрали ми сім пар онучок, сушили на кабиці, моя жінка викачала їх рублем та качалкою, щоб м'які були, як пух" (Юрій Яновський "На зеленій Буковині").

Жінка з качалкою – "грізний" образ українського фольклору, для нечемного чоловіка чи вередливих дітей.

А ще це слово можете почути в спортивному сенсі. Так називають тренажерку залу – качалку, ну а мускулястого чоловіка кажуть – качок.

Олександр Пономарів, доктор філологічних наук, пояснив, качалка, качати – цілком українські слова. Їх можна вживати у всіх значеннях, зокрема й у спортивному – качати м'язи.

Тому і качати воду – правильне слововживання і його не варто заміняти на – помпувати воду. А ще сьогодні це слово використовується і як сленгове – качати файл, качає музика.

Однак, слово "крісло-качалка" – це теж русизм, а українською – крісло-гойдалка.

І це теж качалка / Freepik