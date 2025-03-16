Тож часто ми бачимо чи чуємо неправильні назви побутових приладів. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе ці хиби не повторювати.

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Як правильно українською називати побутові прилади

У сто другій добірці підкажемо, назви яких побутових приладів, які є у вас вдома, можуть бути суржиковими. Також допоможемо не повторювати мовних помилок, які ви можете чути в рекламі, від знайомих чи навіть бачити на цінниках.

Битові – побутові;

прибори – прилади.

Для початку пам'ятайте, що ми говоримо про побутові прилади. "Битові прибори" – це суржик.

Утюг – праска;

удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);

пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;

Якщо ви хочете описати процес прибирання пилососом, не кажіть "Я пилосошу". Правильно сказати "я пилососю". Можна ще сказати так: "Я прибираю пилососом" або "Я чищу пилососом".



Пилосошу чи пилососю – як правильно / Freepik

Стіральна машина – пральна машина;

посудомойка – посудомийна машина;

мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;

тілівізор – телевізор;

соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу пропонував замінити "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знавці української мови підібрали також милозвучніші варіанти – соковитискач, соковидавлювач тощо.

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кофєварка – кавоварка;

кухонні вєси – кухонні ваги;

Зауважимо, що слова "ваги" і "терези" є синонімами, але мають відмінності у значенні. Терези є різновидом ваг, але вони, на відміну від усіх інших видів таких приладів, складаються із двох чаш. При цьому пам'ятайте про правильний наголос: не "вагИ", а "вАги".

водонагріватєль – водонагрівач;

обогріватєль – обігрівач;

переходник – перехідник;

мультіварка – мультиварка;

настольна плита – настільна плита.

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