Тож часто ми бачимо чи чуємо неправильні назви побутових приладів. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе ці хиби не повторювати.
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Як правильно українською називати побутові прилади
У сто другій добірці підкажемо, назви яких побутових приладів, які є у вас вдома, можуть бути суржиковими. Також допоможемо не повторювати мовних помилок, які ви можете чути в рекламі, від знайомих чи навіть бачити на цінниках.
- Битові – побутові;
- прибори – прилади.
Для початку пам'ятайте, що ми говоримо про побутові прилади. "Битові прибори" – це суржик.
- Утюг – праска;
- удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);
- пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;
Якщо ви хочете описати процес прибирання пилососом, не кажіть "Я пилосошу". Правильно сказати "я пилососю". Можна ще сказати так: "Я прибираю пилососом" або "Я чищу пилососом".
Пилосошу чи пилососю – як правильно / Freepik
- Стіральна машина – пральна машина;
- посудомойка – посудомийна машина;
- мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;
- тілівізор – телевізор;
- соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів свого часу пропонував замінити "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знавці української мови підібрали також милозвучніші варіанти – соковитискач, соковидавлювач тощо.
До теми Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською
- кофєварка – кавоварка;
- кухонні вєси – кухонні ваги;
Зауважимо, що слова "ваги" і "терези" є синонімами, але мають відмінності у значенні. Терези є різновидом ваг, але вони, на відміну від усіх інших видів таких приладів, складаються із двох чаш. При цьому пам'ятайте про правильний наголос: не "вагИ", а "вАги".
- водонагріватєль – водонагрівач;
- обогріватєль – обігрівач;
- переходник – перехідник;
- мультіварка – мультиварка;
- настольна плита – настільна плита.
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