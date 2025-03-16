Поэтому часто мы видим или слышим неправильные названия бытовых приборов. Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет эти ошибки не повторять.

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Как правильно на украинском называть бытовые приборы

У сто второй подборке подскажем, названия каких бытовых приборов, которые есть у вас дома, могут быть суржиковыми. Также поможем не повторять языковых ошибок, которые вы можете слышать в рекламе, от знакомых или даже видеть на ценниках.

Битовые – бытовые бытовые;

приборы – приборы.

Для начала помните, что мы говорим "про побутові прилади". "Битові прибори" – это суржик.

Утюг – праска;

удлінітєль – подовжувач, переноска (розм.);

пилісос – пилосос, пилосмок, пилотяг, порохотяг;

Если вы хотите описать процесс уборки пылесосом, не говорите "Я пилосошу". Правильно сказать "я пилососю". Можно еще сказать так: "Я прибираю пилососом" или "Я чищу пилососом".



Пилосошу или пилососю – как правильно / Freepik

Стіральна машина – пральна машина;

посудомойка – посудомийна машина;

мікроволновка – мікрохвильовка, мікрохвильова піч;

тілівізор – телевізор;

соковижималка – соковичавлювачка, соковитичкач, соковидавлювач.

Доктор филологических наук Александр Пономарив в свое время предлагал заменить "соковыжималку" на слово "соковичавлювачка". Знатоки украинского языка подобрали также более благозвучные варианты – соковитискач, соковидавлювач и тому подобное.

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кофєварка – кавоварка;

кухонні вєси – кухонні ваги;

Заметим, что слова "весы" и "терези" являются синонимами, но имеют различия в значении. "Терези" являются разновидностью весов, но они, в отличие от всех других видов таких приборов, состоят из двух чаш. При этом помните о правильном ударении: не "вагИ", а "вАги".

водонагріватєль – водонагрівач;

обогріватєль – обігрівач;

переходник – перехідник;

мультіварка – мультиварка;

настольна плита – настільна плита.

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