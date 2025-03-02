Иногда – из-за привычки, иногда – из-за незнания правильных украинских соответствий. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" продолжает стоять на страже украинского слова и помогает искоренять суржик из вашей речи.

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Какие суржиковые слова вы можете употреблять

В юбилейной – сотой – подборке подскажем вам, какие суржиковые слова чаще всего употребляют украинцы. Иногда они звучат из уст даже тех, кто хорошо знает язык. Часто в шутку. Но портить свою речь этим "языковым мусором" не стоит.

Поэтому предлагаем подборку наиболее часто употребляемых суржиковых слов и их правильные украинские соответствия, чтобы ваша речь стала еще красивее.

  • Прівєт – привіт;
  • приймати участь – брати участь;
  • не получається – не виходить, не вдається;
  • вопше, опше – взагалі, зовсім;
  • канєшно – звичайно, авжеж, аякже;
  • поняти – зрозуміти, збагнути, втямити;

Заметим при этом, что на примере одного лишь слова вы можете раскрыть богатство украинского языка. Ведь наш язык на одно суржиковое или русское слова может предложить множество благозвучных вариантов.

  • віддихати – відпочивати;
  • лишній – зайвий;
  • тоже – теж, також;
  • но – але;
  • ужас – жах;
  • удобний – зручний;
  • кстаті – до речі;
  • помнити – пам'ятати;
  • всмислі – тобто;
  • короче – загалом, коротко кажучи;
  • блін – трясця, дідько;
  • воздух – повітря;
  • іздіватися – знущатися;
  • по-любому – у будь-якому разі, у всякому разі;
  • неділя – тиждень;
  • заказувати – замовляти.

И это далеко не весь перечень. Поэтому советуем запомнить, а не запомнить для начала эти красивые украинские соответствия.