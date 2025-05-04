В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассказывает почему в украинском языке нет слова "столовая".

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Как переводится на украинский "столовая"

Едва ли не чаще всего слово столовая используют родители школьников – "Ты ел сегодня в школьной столовой?" или "Что давали сегодня в столовой?".

В Советском Союзе словом столовая обозначали заведение общественного питания для рабочих, в котором можно было быстро подкрепиться. Поскольку многообразия заведений не было, кроме столовых еще были чайные и буфеты, они имели значительную популярность. Ресторанов почти не было и они были не всем по карману.

Однако, такого слова в украинских словарях нет, слово "столовая" – русизм и суржик.

Словарь украинского языка для обозначения комнаты в которой едят и пьют, а также для заведения общественного питания советует слово – їдальня.

Поэтому не столовая – а "їдальня".

Именно так это слово подают переводчики и оно фигурирует во многих литературных произведениях разного времени.

"Лампа в їдальні прикручена була. На холодних тарілках неясно чорніла печеня " (Михаил Коцюбинский).

"Заклад громадського харчування. В республіці є чимало їдалень, чайних і буфетів, які добре зарекомендували себе" (газета Советская Украина, 1956).

Столовая в доме / Freepik

Сегодня заведения питания в формате столовых, с лентой раздачи и без изысканной сервировки достаточно популярны. Если вы туда попадете и возьмете себе "освежающий" напиток, то знайте, что такого слова в украинском языке тоже нет.

В каких случаях используем слово "столовая"

Слово "столовая" тоже есть в украинском языке, но как местоимение, которым обозначают вещи для комнаты где потребляют пищу или для стола, а также овощи для потребления:

столовая ложка,

столовое серебро

столовый гарнитур,

столовый сервиз,

столовый текстиль,

столовая свёкла или тыква,

столовое вино.

"Мати виставлялася зі столовим приладдям, і з потравами перед молодим паничем" (Иван Нечуй-Левицкий).

Столовые принадлежности / Freepik

"– Есть у меня картошка, свекла столовая, капуста квашеная...." (Анатолий Шиян).

А еще "столовая" – как специальный термин в географии для обозначения горы или возвышения, что имеет плоскую вершину и стремительные обрывистые склоны – Столовая гора в Южно-Африканской Республике.

Говорите правильно на украинском!