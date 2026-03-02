А от з уст наших вчителів профільного предмета їх почути можна. Деталі педагогиня розписала на своїй сторінці в інстаграмі.
Які 5 слів не вживають носії мови?
Викладачка каже, що ці 5 слів замінити на ті, які вживають англійці та американці.
- Слово Variant краще замінити на Option.
Викладачка пояснила, що слово variant носії мови сприймають як "версію", а не "варіант відповіді" або "вибір".
2. Слово hometask замінити на homework.
Освітянка пояснює, що в англійській мові взагалі немає слова hometask. Тому краще вживати homework або assignment.
3. Слово Training не вживається у множині (не Trainings).
Як пояснює викладачка, слово training в англійській мові – незлічувальне. Можна сказати training sessions, але не trainigs.
4. Те саме правило стосується і слова Feedback (feedbacks – помилково).
5. Вимова слова Clothes.
Волкотруб каже, що це слово досить часто вимовляють неправильно. У реальному мовленні воно часто вимовляється kloʊz, без "зайвих" складів.
Це дрібні помилки, які легко виправити і не повторювати щодня,
– каже викладачка.
