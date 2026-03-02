А от з уст наших вчителів профільного предмета їх почути можна. Деталі педагогиня розписала на своїй сторінці в інстаграмі.

Які 5 слів не вживають носії мови?

Викладачка каже, що ці 5 слів замінити на ті, які вживають англійці та американці.

Слово Variant краще замінити на Option.

Викладачка пояснила, що слово variant носії мови сприймають як "версію", а не "варіант відповіді" або "вибір".

2. Слово hometask замінити на homework.

Освітянка пояснює, що в англійській мові взагалі немає слова hometask. Тому краще вживати homework або assignment.

3. Слово Training не вживається у множині (не Trainings).

Як пояснює викладачка, слово training в англійській мові – незлічувальне. Можна сказати training sessions, але не trainigs.

4. Те саме правило стосується і слова Feedback (feedbacks – помилково).

Цікаво! Вчителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец назвала токсичну для учнів фразу. Педагогиня вважає, що вона "вбиває" в учневі особистість. Про це вона розповіла у своєму відео у тіктоці. У 90-х роках, так і сьогодні можна почути: "Скажи вголос, ми посміємося всі разом". Це завуальований спосіб присоромити дитину перед однокласниками.

5. Вимова слова Clothes.

Волкотруб каже, що це слово досить часто вимовляють неправильно. У реальному мовленні воно часто вимовляється kloʊz, без "зайвих" складів.

Це дрібні помилки, які легко виправити і не повторювати щодня,

– каже викладачка.

