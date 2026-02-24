Зокрема, якщо вони з апострофами. Українка Оксана Суховій навіть "знайшла" слово з трьома апострофами і поділилась "знахідкою" у фейсбуці.

Дивіться також Багато хто помиляється: чи можна роковини війни назвати річницею

Чи є в українській мові слово з трьома апострофами?

Чимало українців, зокрема, до написання Радіодиктанту 2025 року, не знали, що в нашій мові є слова з двома апострофами.

Можете кидати в мене тапками, але я сьогодні вперше дізналася, що в українській мові є слова з двома апострофами! Так, не одним, а двома – і це абсолютно граматично правильно,

– написала у фейсбуці Наталія Дідух.

Так, у тексті диктанту, який написала письменниця Євгенія Кузнєцова, було цікаве слово – між'яр'я: "…нишпорити вечорами в між'яр'ї ботсаду…".

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Оксана Суховій при цьому вирішила модернізувати це слово і запропонувала (зокрема й жартома) слово "між'яр'їв'янин". Українцям воно сподобалось, але це радше "штучна надбудова".

Цікаво! Як цьогоріч українці писали текст Радіодиктанту, можна прочитати за посиланням.

Які є слова з двома апострофами?

Рух "За мову" у фейсбуці повідомив, що в українській мові є три слова, в яких є по два апострофи: над'яр'я, під'яр'я, між'яр'я.

Відповідно до правопису, перший апостроф тут ставиться після губного приголосного (б, п, в, м, ф), що належить до префікса, перед йотованою голосною (я, ю, є, ї), яка позначає два звуки (й + голосна). Другий апостроф – перед наступною йотованою голосною, що також починається на йот і відокремлюється від попереднього кореневого приголосного.

Дивіться також Розмова по-галицьки: що означає "балікати, пашталакати і пащекувати"

Які ще мовні новини почитати?

Радимо також прочитати такі мовні поради-новини: