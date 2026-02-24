В частности, если они с апострофами. Украинка Оксана Суховий даже "нашла" слово с тремя апострофами и поделилась "находкой" в фейсбуке.
Есть ли в украинском языке слово с тремя апострофами?
Многие украинцы, в частности, до написания Радиодиктанту 2025 года, не знали, что в нашем языке есть слова с двумя апострофами.
Можете бросать в меня тапками, но я сегодня впервые узнала, что в украинском языке есть слова с двумя апострофами! Да, не одним, а двумя – и это абсолютно грамматически правильно,
– написала в фейсбуке Наталья Дидух.
Так, в тексте диктанта, который написала писательница Евгения Кузнецова, было интересное слово – між'яр'я: "…нишпорити вечорами в між'яр'ї ботсаду…".
Оксана Суховий при этом решила модернизировать это слово и предложила (в том числе и в шутку) слово "між'яр'їв'янин". Украинцам оно понравилось, но это скорее "искусственная надстройка".
Какие есть слова с двумя апострофами?
Движение "За язык" в фейсбуке сообщило, что в украинском языке есть три слова, в которых есть по два апострофа: над'яр'я, під'яр'я, між'яр'я.
Согласно правописанию, первый апостроф здесь ставится после губного согласного (б, п, в, м, ф), принадлежащего к префиксу, перед йотованою гласной (я, ю, є, ї), которая обозначает два звука (й + гласная). Второй апостроф – перед следующей йотованою гласной, что также начинается на йот и отделяется от предыдущего корневого согласного.
