Но не все считают, что это синонимы.

Роковини или річниця войны – как правильно?

Многие украинцы убеждены, что слово "роковини" надо употреблять только в отношении печальных дат, а слово "річниця" – относительно положительных событий. Об этом рассказала редактор Ольга Васильева "Главкому". Но, по словам языковеда, когда-то в украинском языке было только слово "роковини", Зато "річниця" является полонизмом (rocznica).

Васильева уточняет, что "роковини" – это календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-либо события. Поэтому это слово можно употреблять в отношении любого события – и позитивного, и негативного.

Также языковед привела пример из творчества Леси Украинки: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!". В нем "роковинами" Украинка называет день рождения.

Профессор Александр Пономарив также объяснял "ВВС Украина", что календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-то события, в украинском языке имеет два лексических обозначения: "річниця" и "роковини". И отметил, что слово "роковини" имеют более давнюю традицию употребления в украинском языке.

Литредактор Екатерина Марковская также акцентировала, что слова "річниця" и "роковини" являются синонимами. Их можно употреблять относительно праздников или трагических событий, объясняла она на сайте "Факты".

