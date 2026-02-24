Но не все считают, что это синонимы. 24 Канал при этом расскажет, которое следует употреблять в соответствующем контексте.
Смотрите также Почему важно разговаривать на украинском: меткие слова наших военных
Роковини или річниця войны – как правильно?
Многие украинцы убеждены, что слово "роковини" надо употреблять только в отношении печальных дат, а слово "річниця" – относительно положительных событий. Об этом рассказала редактор Ольга Васильева "Главкому". Но, по словам языковеда, когда-то в украинском языке было только слово "роковини", Зато "річниця" является полонизмом (rocznica).
Васильева уточняет, что "роковини" – это календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-либо события. Поэтому это слово можно употреблять в отношении любого события – и позитивного, и негативного.
Также языковед привела пример из творчества Леси Украинки: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!". В нем "роковинами" Украинка называет день рождения.
Профессор Александр Пономарив также объяснял "ВВС Украина", что календарная дата, когда заканчивается еще один год от начала какого-то события, в украинском языке имеет два лексических обозначения: "річниця" и "роковини". И отметил, что слово "роковини" имеют более давнюю традицию употребления в украинском языке.
Литредактор Екатерина Марковская также акцентировала, что слова "річниця" и "роковини" являются синонимами. Их можно употреблять относительно праздников или трагических событий, объясняла она на сайте "Факты".
Смотрите также Разговор по-галицки: что означает "балікати, пашталакати і пащекувати"
Какие украинские слова "стерла" советская власть?
- Советская власть в свое время "уничтожила" немало украинских аутентичных слов.
- "Советы" хотели так принудительно уподобить украинский язык русскому.
- Языковед Мария Словолюб назвала несколько таких слов и их современные соответствия.
- В частности, такие пары: виняток (сучасне), городина – овочі, садовина – фрукти, далебі – чесне слово и тому подобное.