Але не всі вважають, що це синоніми. 24 Канал при цьому розповість, яке варто вживати у відповідному контексті.

Дивіться також Чому важливо розмовляти українською: влучні слова наших військових

Річниця чи роковини – як правильно?

Багато українців переконані, що слово "роковини" треба вживати лише щодо сумних дат, а слово "річниця" – щодо позитивних подій. Про це розповіла редакторка Ольга Васильєва "Главкому". Але, за словами мовознавиці, колись в українській мові було лише слово "роковини", Натомість "річниця" є полонізмом (rocznica).

Васильєва уточнює, що "роковини" – це календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події. Тому це слово можна вживати щодо будь-якої події – і позитивної, і негативної.

Також мовознавиця навела приклад з творчості Лесі Українки: "Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! Скільки буде гостей, яка буде забава!". У ньому "роковинами" Українка називає день народження.

Професор Олександр Пономарів також пояснював "ВВС Україна", що календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якоїсь події, в українській мові має два лексичні позначення: "роковини" і "річниця". І зазначив, що слово "роковини" мають давнішу традицію вживання в українській мові.

Літредакторка Катерина Марковська також акцентувала, що слова "річниця" та "роковини" є синонімами. Їх можна вживати щодо свят чи трагічних подій, пояснювала вона на сайті "Факти".

Дивіться також Розмова по-галицьки: що означає "балікати, пашталакати і пащекувати"

Які українські слова "стерла" радянська влада?