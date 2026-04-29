Чи можна називати українською рослину "лютік", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Чи можна називати ці квіти "лютіками"?

Садівники та квітникарі полюбляють цю квітку за схожість з півоніями і трояндами та різноманіття барв. А от назв можна зустріти кілька: одні – фіксують словники, а інші – каталоги магазинів. А мова ведеться про квіти "лютіки".

Ці рослини роду Ranunculus мають дику форму та декоративну садову. Якщо ми говоримо про садові квіти, то найчастіше можна зустріти назву – ранункулюс чи лютик.

А якщо про дикорослу, отруйну рослину родини жовтецевих із жовтими квітками, то – жовте́ць.

Кожна з назв має своє походження:

Лютик – від давньослов’янського кореня, пов’язаного з отруйною властивістю соку ("лютий" у значенні "сильний, агресивний", "отруйний").

– від давньослов’янського кореня, пов’язаного з отруйною властивістю соку ("лютий" у значенні "сильний, агресивний", "отруйний"). Жовтець – через яскравий жовтий цвіт.

– через яскравий жовтий цвіт. Ranunculus / ранункулюс – з латини означає "маленька жаба", бо рослина любить вологі місця.

Цікаво, що у словниках ви знайдете назви лише – ранункулюс та жовтець, які описують рослину. Словники наводять ще одне слово, як синонім – "яскір". Воно походить від польського "jaskier", пов’язаного з прикметником jaskrу – яскравий.

А от каталоги для квітникарів, квіткові магазини подають назву квітки – лютик та ранунункулюс, маючи на увазі декоративну рослину.

Є і народні назви: "болотне зілля" та "куряча сліпота", через отруйний сік, що подразнює очі та шкіру. Саме так найчастіше називають Жовтець їдкий, з п'ятипелюстковими жовтими квітами. А один з видів має назву жабник чи жовтець-пшінка.

Жовтець їдкий / Вікіпедія

Рід Ранункулюс нараховує понад 1600 видів. Найвідоміші з них:

Жовтець їдкий ( Ranunculus acer) – багаторічник до 1 м заввишки, з яскраво-жовтими квітками.

Ranunculus acer) – багаторічник до 1 м заввишки, з яскраво-жовтими квітками. Жовтець повзучий ( Ranunculus repens) – утворює розетки, швидко поширюється луками.

Ranunculus repens) – утворює розетки, швидко поширюється луками. Жовтець отруйний ( Ranunculus sceleratus) – має дрібні жовті квітки, сік особливо токсичний.

Ranunculus sceleratus) – має дрібні жовті квітки, сік особливо токсичний. Ранункулюс садовий / азійський (Ranunculus asiaticus) – декоративний, з махровими квітами різних відтінків, популярний у флористиці.

Яку б назву ви не чули, врахуйте, що російська форма "лютік" є калькою, а український варіант – лютик.

Барвисті ранункулюси / Аyris

Звичайно, це не єдиний випадок, коли ми знаємо і користуємося кількома назвами квітки – ботанічною та народною. До прикладу, як ви називаєте квітку, відому як "ірис"?

Знаєте про символіку квітки?

З цією квіткою пов'язані цікаві легенди та символізм, і в кожного народу він свій.

У давньогрецькій міфології розповідається, що богиня Гера переслідувала вагітну Лету. Жителі одного селища відмовилися дати їй прихисток і навіть води не дали. Розгнівана Лета перетворила їх на жаб і поселила серед квітучих лютиків.

В Османській імперії ці квіти (декоративні) мали особливий статус – вони стали символом султанів і навіть увійшли до геральдики держави.

У слов’янських народів жовтець вважався оберегом воїнів. Перед битвою ратники ховали під обладунки його квіти, щоб ті захищали від ран.

Існує також легенда про багатого купця, який не дозволив дочці вийти заміж за бідного хлопця. Дівчина, плачучи, кинула на землю жменю золотих монет, і на тому місці розквітли жовтці. Відтоді в народі вірили: хто знайде ці квіти – той скоро розбагатіє.

У народних переказах існує красива версія, що ранункулюс нібито створив Ісус із небесних зірок і подарував його Діві Марії як символ безмежної любові та пошани. Тобто квітка ранункулюса постає не лише як природна окраса, а й як образ небесного дару, що уособлює чистоту й духовну ніжність.

Таким чином, лютики – це не лише яскраві квіти, а й носії глибокої міфологічної та культурної символіки: від античних легенд до слов’янських переказів і східної геральдики.