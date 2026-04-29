Можно ли называть на украинском растение "лютик", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Можно ли называть эти цветы "лютиками"?
Садоводы и цветоводы любят этот цветок за сходство с пионами и розами и многообразие красок. А вот названий можно встретить несколько: одни – фиксируют словари, а другие – каталоги магазинов. А речь ведется о цветах "лютики".
Эти растения рода Ranunculus имеют дикую форму и декоративную садовую. Если мы говорим о садовых цветах, то чаще всего можно встретить название – ранункулюс или лютик.
А если о дикорастущем, ядовитом растении семейства лютиковых с желтыми цветками, то – жовте́ць.
Каждое из названий имеет свое происхождение:
- Лютик – от древнеславянского корня, связанного с ядовитым свойством сока ("лютый" в значении "сильный, агрессивный", "ядовитый").
- Жовтець – из-за яркого желтого цвета.
- Ranunculus / ранункулюс – с латыни означает "маленькая лягушка", потому что растение любит влажные места.
Интересно, что в словарях вы найдете названия только – ранункулюс и жовтець, которые описывают растение. Словари приводят еще одно слово, как синоним – "яскир". Оно происходит от польского "jaskier", связанного с прилагательным jaskrу – яркий.
А вот каталоги для цветоводов, цветочные магазины подают название цветка – лютик и ранунункулюс, имея в виду декоративное растение.
Есть и народные названия: "болотное зелье" и "куриная слепота", из-за ядовитого сока, раздражающего глаза и кожу. Именно так чаще всего называют Лютик едкий, с пятилепестковыми желтыми цветами. А один из видов называется "жабник" или "жовтець-пшінка".
Род Ранункулюс насчитывает более 1600 видов. Самые известные из них:
- Лютик едкий (Ranunculus acer) – многолетник до 1 м высотой, с ярко-желтыми цветками.
- Лютик ползучий (Ranunculus repens) – образует розетки, быстро распространяется по лугам.
- Лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus) – имеет мелкие желтые цветки, сок особенно токсичен.
- Ранункулюс садовый / азиатский (Ranunculus asiaticus) – декоративный, с махровыми цветами разных оттенков, популярен во флористике.
Какое бы название вы не слышали, учтите, что русская форма "лютік" является калькой, а украинский вариант – лютик.
Конечно, это не единственный случай, когда мы знаем и пользуемся несколькими названиями цветка – ботаническим и народным. К примеру, как вы называете цветок, известный как "ирис"?
Знаете о символике цветка?
С этим цветком связаны интересные легенды и символизм, и у каждого народа он свой.
В древнегреческой мифологии рассказывается, что богиня Гера преследовала беременную Лету. Жители одного селения отказались дать ей приют и даже воды не дали. Разгневанная Лета превратила их в лягушек и поселила среди цветущих лютиков.
В Османской империи эти цветы (декоративные) имели особый статус – они стали символом султанов и даже вошли в геральдику государства.
У славянских народов лютик считался оберегом воинов. Перед битвой ратники прятали под доспехи его цветы, чтобы те защищали от ран.
Существует также легенда о богатом купце, который не позволил дочери выйти замуж за бедного парня. Девушка, плача, бросила на землю горсть золотых монет, и на том месте расцвели лютики. С тех пор в народе верили: кто найдет эти цветы – тот скоро разбогатеет.
В народных преданиях существует красивая версия, что ранункулюс якобы создал Иисус из небесных звезд и подарил его Деве Марии как символ безграничной любви и уважения. То есть цветок ранункулюса предстает не только как природное украшение, но и как образ небесного дара, олицетворяющий чистоту и духовную нежность.
Таким образом, лютики – это не только яркие цветы, но и носители глубокой мифологической и культурной символики: от античных легенд до славянских преданий и восточной геральдики.