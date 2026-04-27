Як називати вдомі квіти "іриси" чи "півники", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як називати квіти – іриси чи півники?

Однією з улюблених квіток на клумбах є іриси. Їх різноманіття у кольорах та розмірах робить їх зірками травневих клумб. А от з назвою можна посперечатися – хтось називає ірисами, а хтось доводить, що правильно українською – півники.

Спочатку заглянемо до словників. Словник української мови (СУМ-11): подає обидві форми – півники та ірис – як рівнозначні назви квітки.

Енциклопедія рослин садових та кімнатних (2013): зазначає, що ірис – міжнародна ботанічна назва, але в Україні поширена й форма півники. Ця квітка прийшла в Україну із Голландії.

Назва "ірис" – від грецького ἶρις ("веселка"), через різноманітність кольорів квітів. Квітка ця, за легендою, названа на честь Іриди, богині веселок і вісниці богів.

Півники – народна назва, що виникла завдяки формі квітки, схожій на півнячий гребінь. У різних регіонах України побутують варіанти: півники болотяні, півники сибірські, півники угорські тощо.

Рід Iris налічує понад 200 – 300 видів, поширених у Європі, Азії, Північній Африці та Америці. Ефірні олії півників використовують у парфумерії.

Цікаво! Легенда про квітку. Одна з легенд оповідає, що найперша квітка ірису розцвіла кілька мільйонів років тому, в красивому лісі на схилі невисокої гори. Квітка була настільки гарна, що всі звірі, птахи і комахи прийшли подивитися на неї. І навіть вітер і вода не втрималися від споглядання цього дива. І почали вони сперечатися, кому з них він буде належати. Суперечка тривала 4 дні. Поки вони сперечалися, насіння ірису дозріли, і вітер розніс їх по світу, а вода підхопила і понесла в далекі краї. Відтоді півники ростуть в різних частинах світу.

У народних обрядах півники символізували відродження та весняну красу. В українській культурі вони часто згадуються у піснях та прислів’ях як знак ніжності й барвистості.

Під вікнами насадила Ганна бузку, півників та півонії (Іван Нечуй-Левицький).

А у слов'ян є своя легенда та інша назва – перуника, розповідає Надія Дмитренко на фейсбук-сторінці "Український ірис".

​Легенда каже, що іриси ростуть там, куди поцілила блискавка бога Перуна під час дощу. Або ж вони з'являються там, де впали на землю іскри від його меча, коли він бився зі змієм. ​Саме тому ірис вважався символом життєвої енергії та непереможності. Саме тому у нього мечоподібне листя.

Українці цінують півники за їхню невибагливість і здатність добре зимувати. Ці квіти швидко розростаються, тож уже за кілька років ними можна ділитися й обмінюватися із сусідами. Останнім часом особливої популярності набули низькорослі іриси – їх легко вирощувати навіть на балконах у великому місті. Це чудово: коли краса поруч і коли вона розквітає, мов веселка.

У побуті й фольклорі краще казати півники, а в ботаніці та літературі – ірис. Обидві форми правильні, але півники зберігають автентичність української мови.

Які ще квіти мають народну назву?

Раніше ми писали, що чимало квітів мають наукову та народну назву, які побутують нарівні в українській мові: маргаритка – стокротка, гладіолус – косарики, герань – калачики.

А ще чимало квітів ми знаємо з російськими назвами, від яких радимо відмовитися, адже маємо свої і значно цікавіші та милозвучніші, а подекуди – і не одну.