Что означает слово "стрих", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что такое "стрих" на украинском языке?

В украинском языке есть немало слов, которые сегодня звучат необычно или даже загадочно. Одно из них – "стрих". Кто-то слышал его от бабушки или дедушки, а кто-то вообще впервые сталкивается с этим словом. Но на самом деле оно имеет давнюю историю и когда-то было очень известное.

У словарях слово "стрих" означает чердак или пространство под крышей дома, где хранили различные вещи, зерно, сушили травы или фрукты. В отдельных регионах Украины так могли называть и верхнюю часть хозяйственной постройки.

Сегодня чаще говорят "чердак", но слово "стрих" тоже является правильным украинским словом, особенно в западноукраинских говорах. В разных областях Украины слово может звучать по-разному: "стрих", "штрих", "стрихи".

Обратите внимание! Львовяне точно знают это слово, но как название сцены "Стрих" в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой с 2024 года для экспериментальных спектаклей. Здесь кроме театральных спектаклей постоянно проводят лекции, перформансы и чтения.

Языковеды считают, что слово "стрих" происходит из древних славянских языков. Она есть и в польском языке, даже есть населенные пункты с таким названием. В некоторых европейских языках есть похожие слова со значением "крыша" или "этаж".

Это слово можно встретить в произведениях украинских писателей, особенно тех, которые описывали сельский быт. Например, в старых рассказах и этнографических записях "стрих" упоминается как место, где сушили и хранили домашние запасы или прятали старые вещи:

У хаті поралася Ганна. Давала всьому лад. Це тут поставити, а те там, це занести на стрих, те до комори. (Антин Крушельницкий).

Потім підняла [молодиця] з землі драбину й приставила до стриха. Вилізла нагору й по хвилі побачив Славко на стриху світло. (Лесь Мартович).

В народных преданиях стремя иногда считалось "таинственным" местом в доме.

В украинском языке есть однокоренное слово – "стріха". Это крыша из соломы или камыша, или край соломенной кровли, нависающий над стеной или – "острішок"

Крыша в украинской традиции - это больше, чем архитектурная деталь. Это образ дома, защиты и семейного единства, который вошел в пословицы и живет в нашем языке как символ тепла и принадлежности:

І горобець свою стріху має (із записів М. Номиса).

На мою стріху мече, а на його паде.

Своя стріха – своя втіха Чужу стріху латає, а своя тече.

Під батьковою (батьківською) стріхою – у рідній хаті, у своїй сім'ї.

Під однією стріхою – в одному приміщенні, однією родиною.

Під чужою стріхою – у чужій хаті.

Интересно! Сегодня пространство под крышей делают жилым, с окнами и знают под названием – мансарда. Это слово французского происхождения – "mansarde" и происходит от фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598 – 1666), который впервые ввел мансардные крыши.

Слово "стрих" не дают забыть, оно использовано в названии подкаста "На стріху" где общаются с художниками, волонтерами, культурными деятелями, писателями. Это украинский уютный аудио- и видеоблог, который ведет Иванка Крипьякевич-Димид. Можно найти слово даже в бьюти индустрии – названиях салонов красоты и духов для интерьера, магазинов одежды, комплексов для отдыха.

Слово "стрих" – это еще один пример того, насколько богат украинский язык. Хотя сегодня оно употребляется реже, но остается частью нашего языкового и культурного наследия. Такие слова помогают лучше понять быт, традиции и даже образ мышления наших предков.