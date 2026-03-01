Сейчас скромно, потому что война, но балоны уже наготове – и все побежали на копаный мяч. А 24 Канал при той возможности в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, как кибицуют во Львове.
Как болеют во Львове?
У тридцать девятой подборке со ссылкой на слова из Словаря львовской игры расскажем вам немного традиций из жизни львовского болельщика. Немного серьезно и немного в шутку. Потому что во Львове есть свои традиции, песни, лозунги – и "зелено-белые львы".
- ба́льон – ґумовий м'яч;
- кібіцувати – вболівати;
Во Львове кибицуют, как нигде в Украине. И это вам не бздура какая-то, потому что это в городе Льва еще в 1894 году состоялся первый в украинской истории футбольный матч. И вы точно не раз слышали те распевки "Червоной руты" целой "Украиной" и видели, как по ней грозно катится зелено-белая или сине-желтая волна.
Львовские футболисты как порядочные галичане перед каждою игрой ходят в церковь. И никакие волчки в писке не держат. Кто бы там вам какие бздуры не рассказывал. Михаил не соврет.
- бзду́ра – дурниця;
- дзи́ґар – сигарета;
Болельщики тоже заходят в церковь перед игрой по дороге на площадь Рынок. "Вычислить" их можно по бело-зеленым шарфам на шее. Магулянок таких зара между фанатами разных клубов нет: все "ультрас" и "хулиганы" стали в один строй – такое зара время.
Львовские фанаты защищают Украину / фото ФК "Карпаты"
Те, кто во Львове, может просто зайти за броваром и вспомнить те старые добрые времена.
- бро́вар – пивоварня, пиво;
- шалик – шарф;
- магулянка – бійка;
Болельщики на улицах Львова до войны / ФК "Карпаты"
Те, кто не понимает того болельщицкого азарта, говорят, шо то двадцать два варьята по тому стадиону бегают за балоном и такие же ходят на них кикать.
- кікати – дивитися;
Болельщики – всегда верны своей команде. Без шуток.
Фанаты львовских "Карпат" / ФК "Карпаты"
Но, как "Карпаты" выигрывают, то они львы, а как, не дай Бог, проигрывают, то львивцы. И то пусть благодарят, шо не овцы, как когда-то говорили. И вообще, пусть лучше того болтовню болельщиков в то время не слушают. Потому что сердцем слышат, что может быть какая гранда.
Кого-кого, а вражескую агентуру, на львовском стадионе вычисляют на раз-два. Потому что даже дети знают: кто не скачет, тот мо...ль.
- ба́лак – розмова;
- ґра́нда – 1) ганьба; 2) скандал, бійка;
Стадион – то место, где можно надеть зелено-белую ветровку и шарфик, пошуметь, встретиться с кумпелями, пустить волну и попеть "Червону руту". Могут вам даже пикник устроить. Серьезно.
И напомнить всем, когда-то "советы" репрессировали слово "копанка" и оставили нам только футбол. Но мы его помним и возвращаем в свой язык и лексикон.
- го́йкати – голосно кричати;
- здиба́тися – зустрітися;
- ку́мпель – приятель;
- вітрі́вка – спортивна куртка;
И рассказать друг другу как местные знатоки, шо то был удар по воробьям, а не по воротам и наши нынче ниц не форыкуют.
- форікувати – атакувати;
"Шахтер" – "Карпаты" / фото горняков
А неделю назад то вообще имели встречу с "шахтерами". Получить в свои ворота три бальона – и подумали, за "шо їй Бог наказує". У болельщиков штимунг как ветром сдуло – вспомнили слова Братьев Гадюкиных: "Карпаты вновь проиграли в футбол". И пошли за "Корвалолом". Но поддерживать "львов" не перестали. Всегда верные – до конца.
- штімунг – добрий настрій;
- льосува́ння – жеребкування;
Мы же им всем пожелаем прекрасного лесования в будущем: шоб Карпаты выиграли не раз и пришло уже то время, шо Кубок снова был во Львове и было золото у нас.
