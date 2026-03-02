Поэтому 24 Канал при случае объяснит, как правильно назвать самый большой город в ОАЭ. Ведь часто украинцы называют его неправильно.

Дубай или Дубаї – как правильно?

Самый большой город в Объединенных Арабских Эмиратах – Дубай. Также Дубай – административный центр одноименного эмирата.

Дубай – существительное мужского рода, в соответствии со словарями, объясняют на Ukrdubai. В именительном падеже будет Дубай, а не Дубаи (потому что он один).

Дубаи можно употреблять только как форму местного падежа единственного числа (в ком/чем). Например: Я живу в Дубае.

Дубай склоняем как существительное II склонения (по образцу "сарай" или "горизонт"). Так же как и такие географические названия: Китай, Шанхай и Бомбей.

Как правильно склонять?

Дубай надо склонять так (укр.)

Називний: Дубай.

Родовий: Дубаю, Дубая.

Давальний: Дубаю, Дубаєві.

Знахідний: Дубай.

Орудний: Дубаєм.

Місцевий: у/в Дубаї, Дубаю.

Кличний: Дубаю.



Как склонять слово "Дубай" / Facebook.com/MOVAxUA

Интересно! Мы также рассказывали, как правильно на украинском звучат названия столиц мировых стран, а также отдельных популярных городов.

Дубаю или Дубая в родительном падеже?

Ранее правописание диктовало, что город в родительном падеже имеет окончание -а (-я), а страна, штат или эмират – окончание -у (-ю). Например, если сказать:

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубая (мається на увазі місто).

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (мається на увазі емірат).

В новой редакции правописания, одобренной правительством в 2019 году указано, что большинство названий населенных пунктов (существительных II склонения) имеют вариантное окончание -а (-я), -у (-ю).

Если сказать "Дубаю", это может быть и эмират, и город:

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (и эмират, и город).

Все же правописание объясняет: окончание -а (-я) и -у (-ю) имеет различительную функцию у некоторых существительных: Алжи́ра, Ри́ма, Туни́са (город) и Алжи́ра, Ри́ма, Туни́са (страна), Нью-Йорка (город) – Нью-Йорка (штат).

Что известно о Дубае?

Дубай – крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это также административный центр одноименного эмирата. Население составляло 3,49 миллиона человек (по состоянию на 2021 год). Город, расположен на побережье Персидского залива, является крупным транспортным узлом, финансовым и торговым центром, пишет Википедия.

Дубай был основан в XVIII веке как небольшая рыбацкая деревня. В начале XX века стал региональным торговым центром. Сейчас экономика Дубая держится на торговле, туризме, авиации, недвижимости и тому подобное.

Город расположен на берегу Персидского залива к северо-востоку от столицы ОАЭ города Абу-Даби, рядом с городом Шарджа.

