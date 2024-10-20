Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет не допускать ошибок. Также уточним, о каких исключениях в украинском правописании относительно иноязычных слов вы могли не знать.
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Как правильно назвать столицу Украины
У восемьдесят шестой подборке расскажем, как правильно на украинском звучат названия столиц мировых стран, а также отдельных популярных городов. Но для начала надо помнить о своем.
- Кієв – Київ;
Так, предлагаем раз и навсегда запомнить правильное название столицы родной страны – Київ. Не стоит употреблять русифицированное название – "Кієв".
Обратите внимание! Так же не пишите "Kiev". Тем более, что многие иностранные компании в свое время таки научились правильно писать название столицы Украины на английском языке – не "Kiev", а "Kyiv".
Подробнее о том, какая была первая столица Украины и как не попасть на крючок российской пропаганды, мы рассказывали здесь.
Как правильно называть столицу Украины / Depositphotos
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Как правильно на украинском назвать столицы стран мира
- Вєна – Відень;
- Мінск – Мінськ;
- Каір – Каїр;
Интересно! Ї в словах иноязычного происхождения пишем после буквы на обозначение гласного – поэтому Каїр.
- Брюсель – Брюссель;
- Ліссабон – Лісабон;
- Тбіліссі – Тбілісі;
В соответствии с нормами украинского правописания удвоение согласных в собственных названиях сохраняем. Однако "Лісабон" является исключением. В украинском языке – в отличие от русского – название португальской столицы пишем с одним "с".
По сложившейся традиции в некоторых собственных названиях удвоение не сохраняем или сохраняем частично.
- Стоккгольм – Стокгольм;
Нужно запомнить правописание таких слов, в которых к не удваивается. К ним относится и "Стокгольм".
- Бухарєст – Бухарест;
- Бєрлін – Берлін;
- Тірана – Тирана;
- Ватікан – Ватикан;
Ватикан, Собор Святого Петра / фото Марии Волошин
Интересно! По традиции в ряде географических названий после согласных д, т перед следующим согласным, кроме j, пишем -и.
- Талін – Таллінн;
Удвоение букв для обозначения согласных преимущественно сохраняем в собственных названиях и в производных от них.
- Мадрід – Мадрид;
Обратите внимание! В географических названиях с сочетаниями -ри- перед согласным, кроме и, пишем -и: Мадрид, Рига (но Ріо-де-Жанейро);
В некоторых собственных названиях после согласных пишем -і: Сідней, Лісабон, а также в производных от них словах (сіднейський, лісабонський).
- Кишинев, Кішиньов – Кишинів;
- Рома – Рим;
Оригинал названия итальянской столицы у нас не прижился, потому что напоминает мужское имя.
- Хельсінкі – Гельсінкі;
Согласно правописанию слов иноязычного происхождения, звук h преимущественно передаем буквой г. Поэтому и имеем Гельсінкі.
- Афіни і Атени;
А вот греческую столицу на украинский лад можем произносить и как Афіни, и как Атени.
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Как правильно на украинском называть популярные города
Не можем в этой подборке не упомянуть и два популярных города мира – Дубай и Стамбул.
- Істанбул – Стамбул;
В украинском языке, в отличие от названия в оригинале, будет "Стамбул".
- Дубаї – Дубай;
Заметим, что Дубай – это город в ОАЭ и административный центр одноименного эмирата. Поэтому в именительном падеже будет Дубай, а не Дубаї (потому что он один). Слово, кстати, спрягаемое.
- Расскажу вам немного об истории, культуре и традициях Дубая (имеется в виду город).
- Расскажу вам немного об истории, культуре и традициях Дубаю (имеется в виду эмират).