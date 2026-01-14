Чи є в українській мові слово "стужа", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Що означає слово "стужа"?

Останні кілька тижнів все частіше можна почути слово – стужа: "на вулиці стужа". Та чи є таке слово в українській мові, у декого виникає сумнів.

Пояснення дають словники – вони містять таке слово і воно не потребує перекладу. Цей іменник жіночого роду означає – сильний холод, мороз.

Це питомо українське слово, яке вживається в художній літературі й народній мові як поетичний образ зимової люті.

На ногах і на руках повиступала од стужі кров. (Тарас Шевченко).

Стужа кучерявими пасмами покривала коней, забивала ніздрі (Михайло Стельмах).

У народних піснях і казках "стужа" часто символізує зиму, суворість, випробування.

В сучасній мові його можна вживати як синонім до "мороз", "холод", "зимова люта пора" чи "холоднеча". У поетичному стилі "стужа" звучить більш образно, ніж "мороз", адже передає не лише температуру, а й атмосферу суворості.

Але якщо потрібно пом'якшити слово чи ситуацію, то ми маємо слова – дюдя чи зюзя, які звучать дещо по-дитячому, але і їх містять словники, як "зимові терміни".

Тому, якщо хочете передати холоднечу сьогоднішнього дня не сумнівайтеся слово "стужа" – саме те.