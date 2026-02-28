Что обозначают термином "ойконим", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Что такое – ойконим?

Ежедневно мы употребляем ойконим даже не подозревая об этом. А путешественники, дальнобойщики-водители и туристы бе них, ойконимов, вообще не обходятся. А кому непонятно – объясняем.

Происхождение у слова, как объясняют словари – греческое: οἶκος – дом + ὄνομα – имя. И в итоге слово обозначает собственное название любого населенного пункта – села, города, поселка, хутора, поселения. Это все названия поселений исторических или современных, даже те, что исчезли, но остались в памяти или документах.

Существует и отдельная наука – ойконимия. Ойконимия – это раздел ономастики, науки о собственных названиях, что исследует происхождение, значение и развитие названий населенных пунктов. Она изучает, как названия отражают историю, географию, культуру и даже ментальность народа.

Ойконимы природно-географического происхождения образованы от названий повышений, низких, открытых, заболоченных мест, географических названий природных и искусственных водных бассейнов, растительного мира.

Интересно! Ойконимы городского типа называют "астионимами" или "полисонимами", а сельского типа – "комонимами". Ойконимы входят в более широкую группу топонимов (географических названий). В пределах топонимии различают: гидронимы – названия водных объектов (рек, озер); оронимы - названия гор; урбанонимы - названия внутригородских объектов.

Многие названия населенных пунктов состоят из нескольких компонентов, и имеют частицу "город" – Городок, Ужгород, Белгород-Днестровский Городница, Городня, Городище и другие. Эта частица может показаться русским, поскольку в русском языке словом "город", обозначают наш аналог – "город". Впрочем, "город" праславянского происхождения, а городище – это археологический термин, который обозначает место древнего поселения. Поэтому неудивительно, что оно нашло отражение в немалом количестве ойконимов.

В языковой системе ойконимы имеют свои особенности:

пишутся с большой буквы;

могут изменяться по падежам (в Киеве, из Львова);

иногда сохраняют архаичные формы, например "город" или Мыслятичи.

В официально-деловом стиле употребление ойконимов регламентируется нормами правописания и административно-территориальным устройством государства.

Ойконимы имеют разное происхождение, в своем названии фиксируя таким образом историю создания:

от природных особенностей: Диброва (лес), Березовка (березы);

от имен людей: Ивановка, Петропавловка;

от занятий или промыслов: Чумаки (от чумацкого промысла), Гончаровка;

от исторических событий или символов: Казацкое, Победа.

Поэтому, ойконим – это не просто название на карте, а языковой памятник, сохраняющий историю и идентичность места. Они являются важными языковыми и культурными маркерами, поскольку отражают историю, географию и социальное развитие общества.