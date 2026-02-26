Кто такой "чумак" и какое происхождение слова, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Смотрите также Кто такая "чичка", о которой в "Гуцулянке" поет Иван Попович
Кто такой чумак – откуда взялось слово?
Украинский язык сохраняет в своей лексике названия древних профессий, отражающих историю хозяйственной жизни народа, ранее мы писали о профессии "пастух". Одним из таких слов является "чумак" – название, тесно связано с торговлей, странничеством и степной культурой Украины XVI – XIX веков.
Три общественные слои... больше всего послужили украинской истории. Это казаки, бандуристы и чумаки (Василий Скуратовский).
Словарь украинского языка: в 11 томах дает такое определение: чумак – в Украине XV–XIX в.: возница или торговец, который ездил волами к Черному и Азовскому морям за солью, рыбой и другими товарами для продажи.
В Большом толковом словаре современного украинского языка указано: чумак – торговец солью и другими товарами, который перевозил их волами на дальние расстояния.
Итак, словари фиксируют чумака как историческое название профессии, связанной с торговлей и перевозкой товаров.
В Этимологическом словаре украинского языка рассматривается несколько версий происхождения слова:
- некоторые историки и языковеды выводили название "чумак" от татарского "чум", или "чюм", что значит "ковш", которым пили воду в дороге;
- от тюркских слов c̦omak "булава, длинный посох", čomak "крепкий, крепкий;
от слова "чума", поскольку чумаки часто путешествовали по степям и могли контактировать с территориями распространения болезни. Да и их внешний вид чумака – черного от дегтя, пыли, загорелого солнцем, тоже напоминал больного.
Можно встретить и другое название чумака – соленик, но оно употребляется значительно реже.
Какое бы ни было происхождение слова, а оно стало символом профессии и культурного явления украинской степи на протяжении многих веков.
Что делали чумаки и как это закрепилось в культуре?
Чумак стал одним из символических образов украинской культуры. Его фигура часто изображается в художественных произведениях. В поэзии Тараса Шевченко неоднократно упоминаются чумаки как представители народной жизни:
"Ой у полі криниченька,
Там холодная вода,
Там чумаки поили
Свои волы из ярма..."
В романе "Черная рада" Пантелеймона Кулиша воссоздан социальный фон эпохи, где чумачество было важной частью экономической жизни.
Чумаки были украинскими торговцами и перевозчиками, которые с XV до середины XIX века осуществляли дальние путешествия валками – караванами из телег (мажа), запряженных волами. Эта профессия требовала немало времени и усилий. Их деятельность имела несколько ключевых направлений:
- Перевозка товаров, чаще всего соли из Крыма, Азовского моря, Дона и рыбы из южных регионов.
- Торговля. С собой чумаки везли товары из своих регионов, которые продавали оптом и в розницу в разных городах и селах.
Чумачество – было важным экономическим явлением, что обеспечивало товарооборот в степных и отдаленных местностях. Упадок чумачества наступил с появлением железных дорог в XIX веке, которые сделали перевозки более быстрыми, безопасными и дешевыми.
Для безопасного путешествия чумаки двигались большими артелями, ведь дороги были опасны из-за разбойников. Их деятельность стала культурным явлением – они распространяли не только товары, но и новости, идеи, традиции между регионами Украины и соседними странами. Кроме того, название профессии – чумак, четко очертило принадлежность к отдельной социальной группе.
В украинском языке возник и ряд других слов, которые сформировали отдельное лексико-семантическое поле, связанное с чумацтвом.которые сформировали которые связаны с чумацтвом. Чумаки сформировали особую культуру и мировоззрение: чумацкие песни, легенды, предания, которые стали частью украинского народного творчества.
Образ чумацкого пути нашел отражение в астрономическом названии – Чумацкий (Молочный) Путь, ассоциировавшемся с дорогой, по которой ходили валки.
Чумацкая валка стала сюжетом для многих картин, ее рисовали Т. Шевченко, И. Айвазовский. С. Войцеховский, С. Васильковский А. Куинджи, П Сипняк.
Пейзаж с волами. С. Васильковский / www.libr.dp.ua
Сегодня это слово сохранилось в фамилиях – Чумак, Чумаченко, Чумаковский, Чумацкий, Чумачок и другие. В названиях населенных пунктов: село Чумак в Черниговской области и село Чумаки в Днепропетровской области.
С чумачеством связан и ряд народных поговорок и примет
- Як віз зламається, чумак розуму набирається.
- Прийшла Покрова, сиди, чумаче, вдома.
Существует и народный танец – "Чумак". О нем вспоминала еще Леся Украинка: "Пока люди "шли казака", пока важно, по трое против [против] одного, водили "чумака", Дарки не было видно".
Сегодня это слово можно встретить, как названия нескольких предприятий и торговых марок.
Итак, чумак – в языковом плане слово стало историзмом, но сохраняет активность в художественном и публицистическом стилях как символ дороги, труда и народной выносливости. Слово "чумак" демонстрирует, как язык фиксирует социально-экономические явления прошлого и превращает их в культурные образы.