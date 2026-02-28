Що позначають терміном "ойконім", розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Що таке – ойконім?

Щодня ми вживаємо ойконім навіть не підозрюючи про те. А мандрівники, далекобійники-водії та туристи бе них, ойконімів, взагалі не обходяться. А кому незрозуміло – пояснюємо.

Походження у слова, як пояснюють словники – грецьке: οἶκος – дім + ὄνομα – ім'я. І у підсумку слово позначає власну назву будь-якого населеного пункту – села, міста, селища, хутора, поселення. Це усі назви поселень історичних чи сучасних, навіть ті, що зникли, але лишилися в пам’яті чи документах.

Існує й окрема наука – ойконімія. Ойконімія – це розділ ономастики, науки про власні назви, що досліджує походження, значення й розвиток назв населених пунктів. Вона вивчає, як назви відображають історію, географію, культуру та навіть ментальність народу.

Ойконіми природно-географічного походження утворені від назв підвищень, низьких, відкритих, заболочених місць, географічних назв природних і штучних водних басейнів, рослинного світу.

Цікаво! Ойконіми міського типу називають "астіонімами" або "полісонімами", а сільського типу – "комонімами". Ойконіми входять до ширшої групи топонімів (географічних назв). У межах топонімії розрізняють: гідроніми – назви водних об’єктів (річок, озер); ороніми — назви гір; урбаноніми — назви внутрішньоміських об’єктів.

Чимало назв населених пунктів складаються з кількох компонентів, і мають частинку "город" – Городок, Ужгород, Білгород-Дністровський Городниця, Городня, Городище та інші. Ця частинка може видатися росіянізмом, оскільки у російській мові словом "город", позначають наш відповідник – "місто". Втім, "город" праслов'янського походження, а городище – це археологічний термін, який позначає місце прадавнього поселення. Тому не дивно, що воно знайшло відображення у чималій кількості ойконімів.

У мовній системі ойконіми мають свої особливості:

пишуться з великої літери;

можуть змінюватися за відмінками (у Києві, зі Львова);

інколи зберігають архаїчні форми, як-от "город" чи Мислятичі.

В офіційно-діловому стилі вживання ойконімів регламентується правописними нормами та адміністративно-територіальним устроєм держави.

Ойконіми мають різне походження, у своїй назві фіксуючи таким чином історію створення:

від природних особливостей: Діброва (ліс), Березівка (берези);

від імен людей: Іванівка, Петропавлівка;

від занять чи промислів: Чумаки (від чумацького промислу), Гончарівка;

від історичних подій чи символів: Козацьке, Перемога.

Тому, ойконім – це не просто назва на карті, а мовний пам’ятник, що зберігає історію та ідентичність місця. Вони є важливими мовними та культурними маркерами, оскільки відображають історію, географію та соціальний розвиток суспільства.