О подборке интересных забытых украинских слов, рассказываем со ссылкой на музыканта и популяризатора языка Рами Аль Шаера.

Знаете значение этих слов?

Многие языковеды популяризируют язык, рассказывая о забытых словах, их значение и происхождение. Это позволяет окунуться в глубины нашего языка, вернуть слова в живой язык и почувствовать себя причастным к чему-то великому.

Обава – страхи или предостережения. А еще, как продолжение ситуации, оно толкуется, как – задержка.

З цілою силою він обняв сю чародійку-дівчину і серед поцілуїв [поцілунків] та пестощів щезли всі сумніви, всі питання, всі обави, мов мряка на сонці. (Иван Франко)

Брате.., длятись годі, брате – в путь і без обав. Скоро стане на погоді, в путь, поки туман не впав. (Василий Стус, переводов произведения Р. М. Рильке).

Слово заимствовано из польского языка: obawa – беспокойство в предчувствии зла, а obawiać się – бояться.

Интересно! ОБА́ВА – это и женское имя, которое было распространено в XIX веке. И его можно встретить в списках – забытых женских имен. Назвали бы так свою дочь, зная значение?

Ралець – подарок или приношение. А еще в словарях можно встретить толкование – "то же, что пир". Интересно и происхождение слова – от "рало" (орудие труда), с которого раньше определяли налог. Или же "звать на ралец" – на праздник урожая после жатвы.

И это слово, несколько раз мы встречаем в произведении Ивана Котляревского "Энеида" (1794 года), как в значении "пир" так и – подарок.

"Взяла очіпок грезетовий

І кунтуш з усами люстровий,

Пішла к Зевесу на ралець (на бенкет)".

"І прилабузнивсь до Кіпріди,

Як до просителя писець.

Їй корчив разні милі види,

Щоби достать собі ралець (отримати презент).

Венера зачала благати.

І за Енеєчка прохати"

("Энеида", Иван Котляревский.)

А дальше и в других художественных произведениях:

Меншиков дихав проти українців чорним димом, жадібний і захланний, він нашорошував вуха на шемрання тих старшин, які несли йому багатий ралець. (Юрий Мушкетик).

О, по-належному ми зустрічаєм орди Гостей, не кликаних у край наш на ралець! (Максим Рильский).

Кухта – молодой помощник повара, по-другому – кухарчук. Интересно, что название могло возникнуть не только от вариации слова "кухня", но и головного убора, который носили помощники – кухты.

А в кухні жар і вар, і кухар кухтів штурка, Щоб, Боже борони, не припалилась курка! (Иван Франко).

Впрочем, еще одно значение слова известно не многим – это мера. То есть счетная единица у продавцов галантерейных товаров: десять пачек ниток, каждая из которых состоит из десяти прядей – кухта.

О различные названия мер, которыми уже не пользуемся, но можем встретить в известных высказываниях, 24 Канал писал ранее.

Интересно, что от этой профессии пошли фамилии – Кухта и Кухарчук.

Лихвар– лицо, которое предоставляет заем под большие проценты. Слово произошло от праславянского lîx(ъ)va – прибыль, то есть "получить с лихвой" – это с избытком, надбавкой, дополнительным процентом.

Это слово преимущественно имело негативную коннотацию, хоть их услугами и пользовались, но не всегда могли вернуть долги, которые требовали представители профессии.

Пащекувати – пренебрежительно высказываться или насмехаться, высмеивать. А также просто – сплетничать.

Паща или пащека – так грубо называют рот, хотя образовано оно от слова "щека" (в украинском языке есть другое слово для их обозначения – леліти).

Поэтому рот, который говорит грубо, глуповато – "пащека", а разговор в таком тоне – "пащекування".

– Божечку, а скільки ж то буде поговору, а як завзято пащекуватимуть і жіноцтво, й парубота. (Оксана Забужко).

Гната не проймали ті теревені – з нудьги косарі пащекували. (Кость Гордиенко).

Возвращайте эти слова в живую речь, удивляйте собеседников и говорите на украинском!