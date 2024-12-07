На календаре зима, поэтому время обратить внимание на "зимнюю терминологию" и избавиться от нее русизмов. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает узнать, как на украинском языке слово "сосулька".

Смотрите также Привыкли к "капюшона", а попробуйте использовать украинский вариант: их несколько

Как же на украинском назвать "сосульку"

Слово сосулька, которое часто используется для обозначения явления – является русизмом.

В украинском языке есть замечательный аналог – "бурулька". Слово "бурулька" тюркского происхождения – бору (boru), что означает "труба". Родственное со словами "буран" и "бурав".

А еще имеем ряд диалектических названий:

"мерзляк",

"высу́ля",

"высу́лька",

"ко́пень".

Что такое сосулька Это ледяной сталактит, который образуется на краях нависающих предметов, на скальных выступах, береговых обрывах, проводах, ветвях деревьев и т.д., а также в подземных полостях горных пород при послойном намораживании воды, когда она медленно стекает или капает. Сосульки обычно имеют конусообразную форму с вершиной диаметром несколько миллиметров внизу.

Сосульки / Freepik

Сосульки являются источником опасности, когда свисают с крыш, поэтому – будьте осторожны!

И как же без примеров из литературы:

"Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали" (Евгений Гребенка).

"На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки" (Ярослав Гримайло).

"А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги" (Оксана Иваненко). Правильно – сосулька!" / Инфографика ресурса "Язык – ДНК нации"