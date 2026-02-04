Не Катюша: як назвати дівчат та жінок з цим іменем правильно українською

Серед таких імені – Катюша. 24 Канал натомість розповідає, як правильно звучить ім'я дівчат та жінок українською.

Дивіться також "Альона" й "Олена": чи можна українських дівчат називати обома іменами Чи називати Катюш правильно українською? Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати московську форму "Катюша". Правильно українською казати так: Катруся, Катря, Катеринка. Це жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія. Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня. У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені: Касенька;

Касінька;

Каська;

Касуненька;

Кася;

Катечка;

Катеринка;

Катеринонька;

Катериночка;

Катя;

Катінька;

Катречка;

Катруненька;

Катруня;

Катрунька;

Катруся;

Катрусенька;

Катря;

Касюнька.

Які ще мовні поради запам'ятати?

