Освіта Саморозвиток Не Катюша: як назвати дівчат та жінок з цим іменем правильно українською
3 хв

Марія Волошин
Основні тези
  • 24 Канал пояснює, як правильно називати дівчат та жінок з ім'ям Катюша українською мовою.
  • Також підказуємо різноманітні форми цього імені.
Як правильно називати Катю
Як правильно називати Катю / Freepik

В Україні часто можна почути московські форми жіночих імен. Здебільшого тому, що вони стали для частини людей звичними або ж мовці не знають правильних українських відповідників.

Серед таких імені – Катюша. 24 Канал натомість розповідає, як правильно звучить ім'я дівчат та жінок українською.

Чи називати Катюш правильно українською?

Редакторка Ольга Васильєва радить не вживати московську форму "Катюша". Правильно українською казати так: Катруся, Катря, Катеринка.

Це жіноче ім'я, яке походить від грецького Αικατερίνη. За однією з версій, слово утворене від καθάριος, ката́ріос – "чиста, чистокровна, непорочна, бездоганна", пише Вікіпедія.

Катря – це народна форма цього імені. Зменшувальні форми, власне, такі: Катруся, Катя, Кася, Катеринка, Катруня.

У Словнику української мови знаходимо ще такі різноманітні форми цього імені:

  • Касенька;

  • Касінька;

  • Каська;

  • Касуненька;

  • Кася;

  • Катечка;

  • Катеринка;

  • Катеринонька;

  • Катериночка;

  • Катя;

  • Катінька;

  • Катречка;

  • Катруненька;

  • Катруня;

  • Катрунька;

  • Катруся;

  • Катрусенька;

  • Катря;

  • Касюнька.

