Слова, які ми використовуємо щодня, нерідко зберігають сліди тривалої русифікації. Одним із таких прикладів є слово "рубашка", яке багато людей досі вживають у побуті, хоча нормативна українська мова має власний відповідник.

Як правильно називати цей одяг?

Правильна українська назва такого елемента одягу – "сорочка". Саме це слово фіксують словники та використовує літературна мова.

Слово "рубашка" походить із російської мови й в українському мовленні вважається русизмом. Воно закріпилося у побуті через десятиліття мовного впливу, але не належить до нормативної української лексики.

Тому правильно говорити:

"біла сорочка";

"чоловіча сорочка";

"вишита сорочка".

Чому не варто казати "вишита рубашка"?

Особливо помітним русизм стає під час розмов про традиційний український одяг. Навіть сьогодні дехто називає вишиванку "вишитою рубашкою", хоча така форма суперечить мовній нормі.

Вишиванка – це вишита сорочка, яка є частиною української культурної спадщини та має власну назву. Тому словосполучення "вишита рубашка" фактично поєднує українську традицію з російським словом.

У День вишиванки особливо важливо пам’ятати не лише про сам одяг, а й про правильне слово, яке його називає.

Яке місце сорочка має в українській культурі?

Сорочка в українській традиції була значно більшою, ніж просто елемент гардероба. Її носили щодня, а святкові та обрядові сорочки часто оздоблювали вишивкою з особливими орнаментами.

У різних регіонах України існували власні техніки шиття та візерунки, які могли мати символічне значення і навіть виконувати роль оберега.

Сьогодні слово "сорочка" залишається нормативним для будь-якого такого одягу – від класичної офісної моделі до традиційної вишиванки. Тож правильно казати не "рубашка", а саме "сорочка".

Елементи одягу зазвичай доволі часто називають українською неправильно. Але є й такий одяг, як припинда, який вже давно не зустрічався у побуті, тому варто нагадувати про його значення.

Слово "припинда" повернулося в популярність завдяки пісні української артистки YAKAYA, яка стала вірусною в TikTok.

Припинда – це традиційний український жіночий поясний одяг, який тепер поєднують із сучасним одягом як стильний аксесуар.

Такі аксесуари стали частиною сучасної моди, яка поєднує традиції та нові тренди. А завдяки соцмережам дедалі більше людей відкривають для себе старовинні українські слова та елементи культури.