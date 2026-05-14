Останніми тижнями TikTok буквально заполонили відео під пісню про "припинду": українки записують танці, жартівливі ролики та стильні образи під фольк-композицію, яка швидко набрала популярність у мережі. Про значення цього слова розповіли на YouTube-каналі Ukrainian Vibe.

Що означає слово "припинда"?

У відео пояснили, що припинда – це традиційний український жіночий поясний одяг.

Припинда нагадує невеликий фартух, передник або запаску, яку одягають поверх спідниці чи сукні. Сьогодні її можуть поєднувати навіть із сучасним одягом, зокрема джинсами.

У традиційній культурі припинда була не лише декоративним елементом одягу, а й своєрідним оберегом. Вона часто мала орнаменти та вишивку, які символізували захист і добробут.

Чому слово стало популярним у TikTok?

Нову хвилю популярності слову принесла пісня молодої української артистки YAKAYA. Її лірик-відео лише за кілька днів набрало десятки тисяч переглядів.

Справжнє ім'я виконавиці – Яна Мілевська. Раніше вона брала участь у 12 сезоні шоу Голос країни, а тепер активно популяризує українські фолькові мотиви у соцмережах.

Після виходу пісні слово "припинда" почали активно використовувати у TikTok. Користувачі не лише знімають відео під трек, а й цікавляться українськими традиційними строями та народною культурою.

Чому припинди знову у моді?

Останніми роками українські етнічні елементи одягу стали особливо популярними серед молоді. Припинди почали використовувати як стильний аксесуар для сучасних образів.

У YouTube та TikTok навіть з'явилося багато майстер-класів, де показують, як зробити припинду власноруч. Для цього використовують тканину, стрічки, орнаменти та декоративні елементи.

Такі аксесуари стали частиною сучасної моди, яка поєднує традиції та нові тренди. А завдяки соцмережам дедалі більше людей відкривають для себе старовинні українські слова та елементи культури.

Чомусь серед українців назви одягу та взуття найчастіше викликають бажання використати русизми замість питомих українських назв. Однак не завжди те, що ми вважаємо русизмом ним є.

У сучасній українській мові обидва слова "підбори" і "каблуки" є правильними та рівнозначними.

Слова "корки" та "обцаси" вважаються діалектизмами, але зафіксовані у словниках і трапляються у розмовному мовленні.

Крім того, "підбори" можна зустріти і у іншому значенні – як набійку (набойку) на цей самий каблук: "зробіть мені підбори на каблуки".