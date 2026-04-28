Котре зі слів правильне – каблук чи підбор, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Олі Багній.
Як правильно називати – підбор чи каблук?
Чимало дівчат і жінок віддають перевагу взуттю на високих підборах. У повсякденному мовленні ми часто чуємо два слова – "каблуки" та "підбори". Вони позначають одну й ту саму деталь взуття, але виникає питання: яке слово є питомо українським, а яке прийшло ззовні?
Словник української мови (СУМ-11, СУМ-20) подає обидва слова як синоніми, і пояснює:
- Підбори – "дерев’яна, шкіряна чи інша набійка на підошві взуття, що підносить п’яту": "Крутнулася [Наталка] пустотливо на високім підборі, аж довга сукня пішла дзвоном довкола її струнких ніг". (Павло Загребельний).
- Каблук – "вертикальна підставка на нижній поверхні підошви, що підносить п’яту вище рівня носка".
Слова мають різне походження:
- Етимологія слова "підбори": походить від дієслова підбирати (у значенні "підкладати, підбивати"). У словнику Бориса Грінченка "підбор" подається як відповідник до російського – каблук.
- Етимологія слова "каблук": запозичене з тюркських мов (kabluk), що походить від арабського kab – "п’ята".
У сучасній нормі обидва слова правильні і рівнозначні, проте стилістично "підбори" більше відповідає українській мовній ідентичності.
Цікаво! Це не єдиний випадок, коли два слова рівнозначні при позначенні одного і того ж. Інший дуже поширений приклад: кошик і корзина, про, який ми писали раніше.
Втім, можна почути ще одне слово – "корок", у значенні каблук, бо колись підбори та підошву робили з корка – кори коркового дуба. Але врахуйте: всі каблуки можна назвати корками, але не всі корки – каблуки.
Крім того, "підбори" можна зустріти і у іншому значенні – як набійку (набойку) на цей самий каблук: "зробіть мені підбори на каблуки". Та й таке!
Але і це не усе. У літературі ви зустрічали точно ще одне слово, навіть у двох варіантах – "обцас /обчас", і це теж каблуки, але запозичене з польської мови. Якщо ви зустрічали слово, наприклад, у творах Михайла Андрусяка чи Михайла Стельмаха і не знали, то тепер усе зрозуміло:
- Нарешті чуємо гупання кованих обцасів – на подвір'ї, в сінях. (Микола Андрусяк);
- Давид, тупцюючи, з жалем і насмішкою дивиться на своє розтоптане взуття, а потім так б'є обчасами в долівку, що здригається вся комірчина. (Михайло Стельмах);
- Міліціонер приклав руку до козирка, клацнув обчасами. (Микола Зарудний).
Слова "корки" та "обцаси" вважаються діалектизмами, але зафіксовані у словниках і трапляються у розмовному мовленні.
Отже, в українській мові можна вживати і "каблуки", і "підбори». Вибір залежить від стилю мовлення: у художньому чи публіцистичному тексті краще звучить "підбори" а в розмовній практиці допустимі обидва варіанти.
Слово "каблук" має й іншу конотацію. "Каблуком" чи "підкаблучником" називають чоловіка, чи то жартівливо, чи то зневажливо, який слухається свою дружину. Втім, багато чоловіків не вважають це чимось принизливим, а навіть зізнаються у цьому і пишаються – це вияв поваги до жінки та визнання, що в домі вона головна – берегиня. Нещодавно, про своє ставлення до дружини та звання "підкаблучника" розповів керівник ОП Кирило Буданов. І цим статусом навіть пишається інший відомий українець – боксер Олександр Усик, про його трепетне ставлення до дружини знають усі.
Що цікавого треба знати про підбори?
Підбори були вигадані спочатку не для жіночої краси – а як практичне і необхідне вдосконалення чоловічого взуття. Знали про такі факти:
- Давній Єгипет: каблуки носили м’ясники, щоб не ходити по крові тварин.
- Персія (X – XI століття): вершники використовували каблуки для фіксації ноги у стремені.
- XVI століття: Франція: королева Катерина Медичі замовила туфлі на каблуках для весілля, започаткувавши моду серед жінок.
- XVII століття Франція: Людовик XIV видав указ, що лише придворні могли носити червоні каблуки – символ влади й статусу.
- Чоловіки першими носили високі каблуки, а жінки перейняли їх пізніше.
- Каблуки стали символом спротиву. Під час Другої світової війни французькі жінки носили їх попри заборони, демонструючи непокору окупантам.
- Дизайнер Крістіан Лубутен створив культові червоні підошви, надихнувшись лаком для нігтів своєї асистентки.
- Є навіть закони проти каблуків. У Греції заборонено носити каблуки вище 5 сантиметрів у стародавніх пам’ятках, щоб не пошкодити мармурові підлоги.
- Найвищі каблуки у світі – 79,5 см (створені у 2016 році дизайнером Ноєм Страбороу).
- Дослідження показали, що носіння каблуків може збільшувати вироблення естрогену.
Підбори різняться за формою та висотою і мають свої назви. Вони можуть бути пласкими (низькими) та широкими, високими та об'ємними або високими та тонкими. Чи не найпопулярніша форма – шпилька. Раніше ми писали про різницю між шпилькою і булавкою.
Назви форми каблуків / ШІ
Чим вищий і тонший каблук, тим складніше ходити у такому взутті. Взуття на підборах робить ніжку довшою, стрункішою, а ходу – спокусливою. Якщо уміти на них ходити та правильно підібрати висоту. Лайфгаком для жінок, щодо правильного підбору висоти каблуків є дві формули:
- Безпечна висота, яку радять ортопеди: довжина стопи в сантиметрах ÷ на 7. Наприклад, 23÷7= 3,3. Взуття з такою висотою підборів можна носити щодня.
- Оптимальна висота для людини вичислюється за іншою формулою: (зріст в сантиметрах ÷ на довжину ніг в сантиметрах і – 1,61) х 10.
Тому, правильно в українській мові можна казати і "підбори", і "каблуки" але їхнє походження різне. У словниках обидва варіанти подаються як нормативні.