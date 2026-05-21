Слова, которые мы используем ежедневно, нередко сохраняют следы длительной русификации. Одним из таких примеров является слово "рубашка", которое многие люди до сих пор употребляют в быту, хотя нормативный украинский язык имеет собственное соответствие.

Как правильно называть эту одежду?

Правильное украинское название такого элемента одежды – "сорочка". Именно это слово фиксируют словари и использует литературный язык.

Слово "рубашка" происходит из русского языка и в украинской речи считается русизмом. Оно закрепилось в быту через десятилетия языкового влияния, но не относится к нормативной украинской лексике.

Поэтому правильно говорить:

"біла сорочка";

"мужская сорочка";

"вышитая рубашка".

Почему не стоит говорить "вышитая рубашка"?

Особенно заметным русизм становится во время разговоров о традиционной украинской одежде. Даже сегодня некоторые называют вышиванку "вышитой рубашкой", хотя такая форма противоречит языковой норме.

Вышиванка – это вышитая рубашка, которая является частью украинского культурного наследия и имеет собственное название. Поэтому словосочетание "вышитая рубашка" фактически сочетает украинскую традицию с русским словом.

В День вышиванки особенно важно помнить не только о самой одежде, но и о правильном слове, которое его называет.

Какое место рубашка имеет в украинской культуре?

Рубашка в украинской традиции была значительно большей, чем просто элемент гардероба. Ее носили ежедневно, а праздничные и обрядовые рубашки часто украшали вышивкой с особыми орнаментами.

В разных регионах Украины существовали собственные техники шитья и узоры, которые могли иметь символическое значение и даже выполнять роль оберега.

Сегодня слово "сорочка" остается нормативным для любой такой одежды – от классической офисной модели до традиционной вышиванки.

О ней поет весь ТикТок: что такое "припинда" и почему этот украинский тренд обожает молодежь?

Элементы одежды обычно довольно часто называют на украинском неправильно. Но есть и такая одежда, как припинда, который уже давно не встречался в быту, поэтому стоит напоминать о его значении.

Слово "припинда" вернулось в популярность благодаря песне украинской артистки YAKAYA, которая стала вирусной в TikTok.

Припинда – это традиционная украинская женская поясная одежда, которую теперь сочетают с современной одеждой как стильный аксессуар.

Такие аксессуары стали частью современной моды, которая сочетает традиции и новые тренды. А благодаря соцсетям все больше людей открывают для себя старинные украинские слова и элементы культуры.