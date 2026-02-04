Як в українській мові звучить ім'я "Ігарь", розповідаємо з посиланням на Вікіпедію.

Що означає ім'я Ігор?

Це чоловіче ім'я багато століть свідчило про знатне походження. В ХХ столітті пік популярності припав на 1960-ті роки, і сьогодні знову стає актуальним серед молодих батьків – Ігор.

Ім’я "Ігор" має давньоскандинавське походження, утворене від Ingvarr ("Інгвар"), де Ing – ім’я бога родючості та миру, а varr – "воїн", "обраний", "той, хто береже". Тобто означає "той, хто береже ім’я бога" або "воїн, обраний богом".

У різних народів імені Ігор відповідають імена: Igor → Gor → Iggor, Ingvar, Inglar, Ingmar, Ingemar, Yngwie, Yngvi, Yngve, Yngvin, Ingwine, Inguin, Игорь, Ігар та інші.

Воно прийшло на Русь із варягами та напівміфічною династією Рюриковичів. Першим відомим носієм був князь Ігор Рюрикович. А після канонізації князя Ігоря Ольговича ім’я увійшло до православного іменослова й закріпилося в культурі Київської Русі. У давньоруській традиції ім’я було ознакою знатності, адже належало князям і мало сакральний відтінок. Символіка імені – мужність, стійкість та лідерство.

Хоча існують й інші версії походження:

слов'янське: від слова "гравець", "ігрища" чи "ігрець" – той, хто грає на музичних інструментах. Так вважає український етнолог Галина Лозко.

словник Бориса Грінченка містить слово "огир", "огер" – відбірний кінь-жеребець.

з венедської мови: слово jagar/iagar перекладається як "мисливець".

В українській мові ім’я вимовляється з наголосом на першому складі – І́гор, без м'якого знаку. Форма Ігорь, а вимовляють як Ігарь – типове російське звучання. Різняться імена і в зменшувально-пестливих формах.

Українською ім’я Ігор має кілька ніжних форм:

Ігорко

Ігорчик,

Ігорусь,

Ігорець.

Ці варіанти зберігають теплий, емоційний відтінок і підкреслюють близькість у спілкуванні.

Тільки без Ігорьоша чи Ігорьок, такі конструкції типові для російської мови, як і у випадку з іншими іменами – Льоша, Серьожа, Кірюша. Про ці імена, їх значення, походження та українське вживання 24 Канал писав раніше.

Слід звернути увагу і на по батькові, утвореного від цього імені. За правописом 2019 року внесені зміни у форму звертання та написання по батькові. Мовознавиця Марія Словолюб наголошує, що звертатися слід – Ігорю, замість Ігоре. А щоб не плутатися, зверніть увагу, як це ім'я провідміняється за новим правописом:

називний – Ігор,

родовий – Ігоря,

давальний – Ігорю,

знахідний – Ігоря,

орудний – Ігорем,

місцевий – у Ігорі/Ігореві/Ігорю,

кличний – Ігорю.

А по батькові правильно: чоловіче – Ігорьович, а жіноче – Ігорівна.

Як правильно звертатися до Ігоря: дивіться відео

Іменини Ігор святкує кілька разів на рік: 17 березня, 27 травня, 5 червня, 19 вересня.

Ім’я Ігор – це приклад того, як давньоскандинавська спадщина інтегрувалася в українську культуру й стала частиною нашої мовної ідентичності.