Как в украинском языке звучит имя "Ігарь", рассказываем со ссылкой на Википедию.

Что означает имя "Ігор"?

Это мужское имя много веков свидетельствовало о знатном происхождении. В ХХ веке пик популярности пришелся на 1960-е годы, и сегодня снова становится актуальным среди молодых родителей – Ігор.

Имя "Ігор" имеет древнескандинавское происхождение, образовано от Ingvarr ("Ингвар"), где Ing – имя бога плодородия и мира, а varr – "воин", "избранный", "тот, кто бережет". То есть означает "тот, кто бережет имя бога" или "воин, избранный богом".

У разных народов имени Игорь соответствуют имена: Igor → Gor → Iggor, Ingvar, Inglar, Ingmar, Ingemar, Yngwie, Yngvi, Yngve, Yngvin, Ingwine, Inguin, Игорь, Игар и другие.

Оно пришло на Русь с варягами и полумифической династией Рюриковичей. Первым известным носителем был князь Игорь Рюрикович. А после канонизации князя Игоря Ольговича имя вошло в православный именослов и закрепилось в культуре Киевской Руси. В древнерусской традиции имя было признаком знатности, ведь принадлежало князьям и имело сакральный оттенок. Символика имени – мужество, стойкость и лидерство.

Хотя существуют и другие версии происхождения:

славянское: от слова "игрок", "игрища" или "игрец" – тот, кто играет на музыкальных инструментах. Так считает украинский этнолог Галина Лозко.

словарь Бориса Гринченко содержит слово "огир", "огер" – отборный конь-жеребец.

из венедского языка: слово jagar/iagar переводится как "охотник".

В украинском языке имя произносится с ударением на первом слоге – Ігор, без мягкого знака. Форма Ігорь, а произносят как Ігарь – типичное русское звучание. Разнятся имена и в уменьшительно-ласкательных формах.

На украинском имя Игорь имеет несколько нежных форм:

Ігорко

Ігорчик,

Ігорусь,

Ігорець.

Эти варианты сохраняют теплый, эмоциональный оттенок и подчеркивают близость в общении.

Только без Игореша или Игорек, такие конструкции типичны для русского языка, как и в случае с другими именами – Леша, Сережа, Кирюша. Об этих именах, их значение, происхождение и украинское употребление 24 Канал писал ранее.

Следует обратить внимание и на отчество, образованного от этого имени. По правописанию 2019 года внесены изменения в форму обращения и написания отчества. Языковед Мария Словолюб отмечает, что обращаться следует – Игорю, вместо Игорь. А чтобы не путаться, обратите внимание, как это имя склоняется по новому правописанию:

именительный – Ігор,

родительный – Ігоря,

дательный – Ігорю,

находный – Ігоря,

орудный – Ігорем,

местный – в Ігоре/Ігореве/Ігорю,

кликущий – Ігорю.

А отчество правильно: мужское – Ігорьович, а женское – Ігорівна.

Именины Игорь празднует несколько раз в год: 17 марта, 27 мая, 5 июня, 19 сентября.

Имя Ігорь – это пример того, как древнескандинавское наследие интегрировалось в украинскую культуру и стало частью нашей языковой идентичности.