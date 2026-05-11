Растение, которое в быту нередко называют "черемухой" или "черьомухой", на украинском языке имеет правильное название – черемха. Именно такую форму фиксируют словари и украинское правописание.

Как правильно говорить на украинском?

Слово "черемха" является нормативным украинским названием растения. Варианты "черьомуха" или "черемуха" возникли под влиянием русского языка и относятся к суржику или разговорным извращениям.

Поэтому в украинском языке правильно говорить и писать именно "черемха". Это название часто можно встретить в художественной литературе, народных песнях и описаниях природы.

Черемуха хорошо знакома многим людям с детства. Ее темные ягоды часто становились частью детских забав, а весной дерево запоминается сильным сладковатым ароматом во время цветения.

Что это за растение и где оно растет?

Черемуха – это дерево или большой куст семейства розовых. Чаще всего в Украине можно увидеть черемуху обыкновенную, которая растет у рек, в лесах, парках и влажных местностях.

Растение особенно красиво выглядит весной, когда покрывается белыми мелкими цветами, собранными в длинные пахучие кисти. Обычно черемуха цветет в апреле или мае – в зависимости от погоды и региона.

После цветения на дереве появляются небольшие черные ягоды. Они имеют терпкий вкус и созревают во второй половине лета.

Где используют черемуху?

Различные части черемухи используют в нескольких сферах. Ягоды применяют в кулинарии – из них готовят варенье, настои, компоты и муку для выпечки.

В народной медицине использовали плоды, кору и цветы черемухи. Им приписывали противовоспалительные и вяжущие свойства. Однако употреблять растение следует осторожно, ведь некоторые ее части содержат вещества, которые могут быть токсичными в больших количествах.

Также черемуху часто высаживают как декоративное растение в садах и парках. Она ценится за обильное цветение, приятный аромат и неприхотливость в уходе.

Долой "чистотел" и суржик: как правильно называть известное растение с оранжевым соком?

В Украине растет еще одно растение, которое очень часто называют неправильно, с использованием суржика и русизмов.

В украинском языке правильное название растения с оранжевым соком – чистотел, а не суржиковое "чистотел".

Чистотел большой используется в медицине и косметологии за свои бактерицидные свойства, но является ядовитым, поэтому стоит быть осторожным.

Врачи предостерегают от самолечения растением, поскольку растение содержит мощные алкалоиды. В быту же чистотел иногда используют даже для борьбы с вредителями в саду, ведь его отвар эффективно отпугивает тлей и других насекомых.