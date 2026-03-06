Учителям также советуют отказаться от букетов и провести практические мероприятия по случаю этого дня. Об этом информируют на сайте Профсоюза.

Что советует Профсоюз?

Профсоюз педагогов отмечает: школа – место, где формируется мировоззрение.

Именно здесь дети учатся различать справедливость и предубеждения, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность. Поэтому 8 марта может стать не просто датой в календаре, а важным образовательным акцентом – возможностью обсудить, как работают права человека, почему важно знать и защищать их и как каждый может влиять на атмосферу уважения в своей среде,

– отмечают педагоги.

И советуют сформировать у учащихся культуру равенства. Например, устроить час общения на тему "Что такое справедливость?". В его рамках стоит рассказать о правах на образование, безопасность и выбор профессии. Ученики могут также создать презентации или проекты о женщинах, которые меняют мир и Украину.

В Профсоюзе при этом акцентируют: 8 марта в школе – еще одна возможность говорить не о "женственности", а о достоинстве, безопасности и равных возможностях.

Об уважении, партнерстве и о справедливости, которая начинается с образования,

– говорят педагоги.

К слову, ранее компания Rating Group провела опрос по празднованию 8 марта в Украине. По данным, в 2026 году 52% украинцев не планируют праздновать.

Что известно о празднике 8 марта?