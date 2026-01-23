Учні в Івано-Франківську виходять на очне навчання

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Дивіться також Чому вчителі не ставлять оцінок за виконане домашнє завдання: педагогиня розкрила секрет

Мер Івано-Франківська написав: з понеділка діти йдуть до школи.

Нагадаємо, що з понеділка, 19 січня, до п'ятниці, 23 січня, у школах міста оголосили канікули.

Заклади позашкілля (гуртки) та профтехучилища також відправили на тижневі канікули.

Дитсадки працювали, якщо дозволяв температурний режим.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Зауважимо також, що Карпатський національний університет імені Василя Стефаника працює онлайн. Причина – ускладнення ситуації з опаленням та електропостачанням, повідомили у пресслужбі вишу.