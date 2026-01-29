Про це повідомили у КМДА.

Що відомо про відновлення роботи київських шкіл?

Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом, – очному або дистанційному, залежно від рішення педагогічної ради.

Однак у разі виникнення надзвичайної ситуації та потреби в роботі опорних пунктів такі заклади переходитимуть у режим роботи опорних пунктів, а освітній процес переводитимуть у дистанційний режим.

Відповідні рішення ухвалюватимуть педагогічні ради, а до 30 січня керівники шкіл поінформують про це батьків та учнів. Натомість родини матимуть можливість обрати той формат участі в освітньому процесі, який є для них найбільш комфортним і безпечним.

У КМДА зазначили, що рішення про відновлення навчання ухвалили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій після оцінки стану освітньої сфери міста та з урахуванням наслідків пошкоджень енергосистеми внаслідок обстрілів.

Рішення також обумовлене постановою Кабінету Міністрів України про продовження зимових канікул до 1 лютого та протокольним дорученням громадам визначатися з подальшим відновленням освітнього процесу на рівні комісій ТЕБ та НС.

Повномасштабна війна триває, утім ми не маємо права зупиняти навчання. Наше завдання – навчати дітей навіть у цих умовах, адже освіта сьогодні є частиною стійкості країни та нашого тилу,

– зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що Департамент освіти і науки спільно з районними державними адміністраціями координуватиме процес відновлення навчання. У разі виникнення нових викликів, пов’язаних із повномасштабним вторгненням Росії, роботу закладів оперативно коригуватимуть.

Нагадаємо, що у школах Києва із 19 січня до 1 лютого ввели канікули завдяки весняним та літнім. Таке рішення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, обговорили на Раді оборони Києва.

