Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 12 січня?
У понеділок буде хмарно з проясненнями.
У більшості західних та Вінницькій областях прогнозують невеликий сніг.
На решті території країни буде без істотних опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця,
– попереджають синоптики.
Вітер цього дня буде західний, північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Морозна погода ще утримуватиметься.
Так, у північній частині вночі прогнозують -15 – -20, а вдень -10 – -15.
У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі буде -6 – -11, а вдень -2 – -7.
На решті території нічна температура становитиме -12 – -17, денна -7 – -12.
Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?
Київ -15…-13
Ужгород -7…-5
Львів -8…-6
Івано-Франківськ -7…-5
Тернопіль -9…-7
Чернівці -7…-5
Хмельницький -10…-8
Луцьк -12…-10
Рівне -13…-11
Житомир -13…-11
Вінниця -11…-9
Одеса -4…-2
Миколаїв -5…-3
Херсон -7…-5
Сімферополь -3…-1
Кропивницький -10…-8
Черкаси -11…-9
Чернігів -13…-11
Суми -12…-10
Полтава -10…-8
Дніпро -10…-8
Запоріжжя -5…-3
Донецьк -10…-8
Луганськ -11…-9
Харків -11…-9
Прогноз погоди в Україні на 12 січня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Мінусова температура в Україні прогнозується ще до 15 січня, а з 17 – 19 січня можливе послаблення морозів. Втім, ситуація може змінитися.
Сильні морози до -30 градусів в Україні наразі не очікуються.
Тим часом через погіршення погодних умов у низці областей навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання або продовжили канікули.