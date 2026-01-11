Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Коли очікувати потепління?

За прогнозами, орієнтовно до 15 січня мінусова температура утримуватиметься по всій території України як вдень, так і в нічні години.

А от з 17 – 19 січня прогнозуємо послаблення морозів у денну частину доби, а на Півдні та Заході країни навіть можуть бути відлиги,

– пояснила Наталія Птуха.

Деякі синоптики також повідомляли про можливі шалені морози до -30 градусів, зокрема в Києві та північно-західних областях, вже в середині січня.

Однак Наталія Птуха зазначила, що наразі навпаки йдеться про підвищення температури повітря. У разі можливих змін погоди вони оприлюднять відповідні дані додатково.

Як негода вплинула на ситуацію в регіонах?