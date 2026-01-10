Вражаючі кадри опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає 24 Канал.

Яка ситуація на дорогах Прикарпаття?

За словами Білошицького, наразі найскладніша ситуація на окремих ділянках дороги Р-24, що на Івано-Франківщині. Там товща снігу перевищує зріст дорослої людини.



Висота заметів на Прикарпатті / Фото Патрульна поліція

Спецтехніка фактично прорізає шлях крізь снігові тунелі, аби відновити транспортне сполучення.

На Івано-Франківщині працює дорожня техніка: дивіться відео Патрульної поліції

Нагадуємо, через складні погодні умови на території Івано-Франківської області діють обмеження для вантажного транспорту на ділянці Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський зі 134 по 170 кілометр автошляху.

Поліцейський зазначив, що екіпажі забезпечують роботу спецтехніки та допомагають тим, хто опинився у сніговій пастці.

