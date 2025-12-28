Про це інформує 24 Канал із посиланням на ДСНС та на очільницю Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

Яка ситуація на засніжених дорогах Прикарпаття?

Як повідомила Світлана Онищук, нині екстрені служби працюють в посиленому режимі. Зокрема підрозділи ГУ ДСНС здійснили 9 виїздів для ліквідації наслідків негоди.

Через негоду місцеві жителі подекуди опинилися у пастці стихії. Так, рятувальники відбуксирували 12 авто та автобус. Співробітники ДСНС також евакуювали 32 людей, зокрема 7 дітей.

Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті: дивіться відео ДСНС

З особливою пильністю чергують і наряди поліції, інформуючи водіїв про ділянки доріг зі складними умовами проїзду.

Станом на 16:30 через снігові перемети перекрито рух на ділянці дороги в с. Семаківці Городенківської громади (напрямок з м. Городенка до Тернопільської області),

– йдеться у повідомленні Франківської ОДА.

Для розчищення доріг державного значення Служба відновлення та розвитку інфраструктури залучила 63 працівників і 50 одиниць спеціальної техніки. На Яблуницькому та Вишківському перевалах додатково залучено посилені бригади для розчищення.

Ситуація на дорогах Прикарпаття: дивіться відео зі сторінки Світлани Онищук

Працівники ДСНС та влада області закликають мешканців регіону бути уважними й обережними та за можливості утриматися від поїздок.

Зауважимо, що вдень на ділянці дороги біля села Раків сталася ДТП. Там перекинувся пасажирський автобус, унаслідок чого загинула людина, ще 13 постраждали.

