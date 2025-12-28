Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди в Україні на 29 грудня?
Буде хмарно та йтиме помірний сніг. Удень на Заході, Південному Заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина.
Температура вночі -1...-6 градусів, у Карпатах до -9. Вдень від -4 до +1, на крайньому півдні +1...+4 градуси.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
По всій території нашої країни 29 грудня на дорогах буде ожеледиця.
На Правобережжі, окрім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– нагадали синоптики.
Яку погоду прогнозують у Києві 29 грудня?
Буде хмарно та сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі та вранці пориви 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина.
Температура по області становитиме вночі -1...-6 градусів, удень від -4 до +1. У Києві вночі -2...-4 градусів, удень близько нуля.
Погода в Києві буде змінюватися / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ -1...+1
- Ужгород 0...-2
- Львів 0...-2
- Івано-Франківськ 0...-2
- Тернопіль 0...-2
- Чернівці 0...-2
- Хмельницький 0...-2
- Луцьк 0...-2
- Рівне 0...-2
- Житомир 0...-2
- Вінниця 0...-2
- Одеса +1...+3
- Миколаїв 0...+2
- Херсон -1...+1
- Сімферополь +1...+3
- Кропивницький 0...-2
- Черкаси 0...-2
- Чернігів -3...-1
- Суми -3...-1
- Полтава 0...-2
- Дніпро 0...-2
- Запоріжжя -1...+1
- Донецьк -3...-1
- Луганськ -4...-2
- Харків 0...-2
Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Укргідрометцентр
Яким буде Новий рік?
Січень 2026 року і кінець 2025-го будуть, як і колись, по-справжньому зимовими. Тобто зі снігом і морозами.