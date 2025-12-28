Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди в Україні на 29 грудня?

Буде хмарно та йтиме помірний сніг. Удень на Заході, Південному Заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина.

Температура вночі -1...-6 градусів, у Карпатах до -9. Вдень від -4 до +1, на крайньому півдні +1...+4 градуси.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

По всій території нашої країни 29 грудня на дорогах буде ожеледиця.

На Правобережжі, окрім Закарпаття, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина. Через це оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– нагадали синоптики.

Яку погоду прогнозують у Києві 29 грудня?

Буде хмарно та сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі та вранці пориви 15 – 20 метрів на секунду, хуртовина.

Температура по області становитиме вночі -1...-6 градусів, удень від -4 до +1. У Києві вночі -2...-4 градусів, удень близько нуля.



Погода в Києві буде змінюватися / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород 0...-2

Львів 0...-2

Івано-Франківськ 0...-2

Тернопіль 0...-2

Чернівці 0...-2

Хмельницький 0...-2

Луцьк 0...-2

Рівне 0...-2

Житомир 0...-2

Вінниця 0...-2

Одеса +1...+3

Миколаїв 0...+2

Херсон -1...+1

Сімферополь +1...+3

Кропивницький 0...-2

Черкаси 0...-2

Чернігів -3...-1

Суми -3...-1

Полтава 0...-2

Дніпро 0...-2

Запоріжжя -1...+1

Донецьк -3...-1

Луганськ -4...-2

Харків 0...-2



Прогноз погоди в Україні на 29 грудня / Укргідрометцентр

