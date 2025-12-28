Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды в Украине на 29 декабря?
Будет облачно и будет идти умеренный снег. Днем на Западе, Юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, метель.
Температура ночью -1...-6 градусов, в Карпатах до -9. Днем от -4 до +1, на крайнем юге +1...+4 градуса.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
По всей территории нашей страны 29 декабря на дорогах будет гололедица.
На Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– напомнили синоптики.
Какую погоду прогнозируют в Киеве 29 декабря?
Будет облачно и снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью и утром порывы 15 – 20 метров в секунду, метель.
Температура по области составит ночью -1...-6 градусов, днем от -4 до +1. В Киеве ночью -2...-4 градусов, днем около нуля.
Погода в Киеве будет меняться / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород 0...-2
- Львов 0...-2
- Ивано-Франковск 0...-2
- Тернополь 0...-2
- Черновцы 0...-2
- Хмельницкий 0...-2
- Луцк 0...-2
- Ровно 0...-2
- Житомир 0...-2
- Винница 0....-2
- Одесса +1...+3
- Николаев 0...+2
- Херсон -1...+1
- Симферополь +1...+3
- Кропивницкий 0...-2
- Черкассы 0...-2
- Чернигов -3...-1
- Сумы -3...-1
- Полтава 0....-2
- Днепр 0...-2
- Запорожье -1....+1
- Донецк -3...-1
- Луганск -4...-2
- Харьков 0...-2
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Укргидрометцентр
Каким будет Новый год?
Январь 2026 года и конец 2025-го будут, как и когда-то, по-настоящему зимними. То есть со снегом и морозами.