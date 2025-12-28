Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой прогноз погоды в Украине на 29 декабря?

Будет облачно и будет идти умеренный снег. Днем на Западе, Юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров на секунду, метель.

Температура ночью -1...-6 градусов, в Карпатах до -9. Днем от -4 до +1, на крайнем юге +1...+4 градуса.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

По всей территории нашей страны 29 декабря на дорогах будет гололедица.

На Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– напомнили синоптики.

Какую погоду прогнозируют в Киеве 29 декабря?

Будет облачно и снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, ночью и утром порывы 15 – 20 метров в секунду, метель.

Температура по области составит ночью -1...-6 градусов, днем от -4 до +1. В Киеве ночью -2...-4 градусов, днем около нуля.



Погода в Киеве будет меняться / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород 0...-2

Львов 0...-2

Ивано-Франковск 0...-2

Тернополь 0...-2

Черновцы 0...-2

Хмельницкий 0...-2

Луцк 0...-2

Ровно 0...-2

Житомир 0...-2

Винница 0....-2

Одесса +1...+3

Николаев 0...+2

Херсон -1...+1

Симферополь +1...+3

Кропивницкий 0...-2

Черкассы 0...-2

Чернигов -3...-1

Сумы -3...-1

Полтава 0....-2

Днепр 0...-2

Запорожье -1....+1

Донецк -3...-1

Луганск -4...-2

Харьков 0...-2



Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / Укргидрометцентр

Каким будет Новый год?

Январь 2026 года и конец 2025-го будут, как и когда-то, по-настоящему зимними. То есть со снегом и морозами.