В соцсетях активно обсуждают высокие цены на скипасы и услуги, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Львовщина и Прикарпатье страдают от массовых ДТП и огромных пробок: на дорогах – гололедица

Как стартовал горнолыжный сезон в Буковеле?

Отдыхающие массово делятся фото и видео с большим скоплением людей, особенно в обеденные и послеобеденные часы. Такая ситуация, как отмечают сами туристы, является типичной для старта сезона.

Очереди в Буковеле: смотрите видео

Стоимость дневного абонемента на подъемники превышает 2 тысячи гривен. Полный дневной скипасс стоит от 2050 гривен – цена зависит от выбранной категории. Один подъем обойдется в 400 гривен. Также действуют льготные тарифы и VIP-проход, который значительно дороже стандартных опций. Именно цены стали одной из самых горячих тем среди пользователей соцсетей.



Цены в Буковеле / Фото из соцсетей

Открытие сезона в этом году состоялось позже из-за необычно теплой зимы в Карпатах. В декабре не хватало естественного снега, что заставило отложить запуск трасс.

На курорте уверяют: в ближайшие дни количество доступных для катания трасс планируют постепенно увеличивать. В то же время окончательные решения будут зависеть от погодных условий и возможностей для дальнейшего искусственного оснежения склонов.

В Буковеле стартовал горнолыжный сезон: смотрите видео

Горнолыжный сезон в Буковеле: смотрите видео

На въезде в Буковель пробки: смотрите видео

Ранее на Прикарпатье выпал снег