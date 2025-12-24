Об этом сообщает 24 Канал и показывает заснеженные кадры.

Какая погода на Прикарпатье?

Накануне синоптики предупреждали, что в течение ночи и в первой половине дня 24 декабря по Ивано-Франковской области и городу будет налипание мокрого снега и гололед.

Снег в городе Надворная / Фото предоставлено 24 Каналу

По региону на 24 декабря объявили 1 уровень опасности, желтый.

Прикарпатье заснежило / Фото предоставлено 24 Каналу

Ветер на Прикарпатье в этот день будет восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду, днем местами возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Снег на Ивано-Франковщине / Фото предоставлено 24 Каналу

Припорошило снегом и сам Ивано-Франковск.

Снег в Ивано-Франковске / Фото предоставлено 24 Каналу

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщила, что больше всего работы на Буковецком, Вышковском, Кривопольском и Яблуницком перевалах, а также на автодорогах львовского направления – М-30 Стрый – Изварино и Н-09 Мукачево – Львов.

