Про це повідомляє 24 Канал та показує засніжені кадри.
Яка погода на Прикарпатті?
Напередодні синоптики попереджали, що протягом ночі та в першій половині дня 24 грудня по Івано-Франківській області та місту буде налипання мокрого снігу та ожеледь.
Сніг у місті Надвірна / Фото надане 24 Каналу
По регіону на 24 грудня оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.
Прикарпаття засніжило / Фото надане 24 Каналу
Вітер на Прикарпатті цього дня буде східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, вдень місцями можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура коливатиметься від -1 до -6 градусів.
Сніг на Івано-Франківщині / Фото надане 24 Каналу
Припорошило снігом й сам Івано-Франківськ.
Сніг в Івано-Франківську / Фото надане 24 Каналу
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області повідомила, що найбільше роботи на Буковецькому, Вишківському, Кривопільському та Яблуницькому перевалах, а також на автошляхах львівського напрямку – М-30 Стрий – Ізварине та Н-09 Мукачево – Львів.
Ситуація на дорогах Прикарпаття: дивіться відео
Синоптики завчасно попереджали, що в Україні очікується різке похолодання з 24 по 26 грудня через вторгнення арктичного повітря.
Місцями навіть будуть хуртовини та -14 градусів морозу.
Водночас лижний сезон у Карпатах зірваний через брак снігу та стабільних морозів. Курорти роблять ставку на альтернативний відпочинок.