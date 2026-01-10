Впечатляющие кадры опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает 24 Канал.

Какая ситуация на дорогах Прикарпатья?

По словам Билошицкого, сейчас самая сложная ситуация на отдельных участках дороги Р-24, в Ивано-Франковской области. Там толща снега превышает рост взрослого человека.



Высота сугробов на Прикарпатье / Фото Патрульная полиция

Спецтехника фактически прорезает путь сквозь снежные туннели, чтобы восстановить транспортное сообщение.

На Ивано-Франковщине работает дорожная техника: смотрите видео Патрульной полиции

Напоминаем, из-за сложных погодных условий на территории Ивано-Франковской области действуют ограничения для грузового транспорта на участке Р-24 Татаров – Каменец-Подольский Каменец-Подольский с 134 по 170 километр автодороги.

Полицейский отметил, что экипажи обеспечивают работу спецтехники и помогают тем, кто оказался в снежной ловушке.

Какой будет погода в Украине 11 января?